Kurz vor dem Ende: Flitzer bei Basketball-Viertelfinale

Ein Flitzer hat unmittelbar vor Spielschluss die Abläufe beim olympischen Basketball-Viertelfinale zwischen Gastgeber Frankreich und Deutschland gestört. In kurzer Hose und einem T-Shirt mit einem Liedtext von Rapper Eminem betrat der Mann in der Schlussminute das Parkett in der Pariser Arena. Der Mann wurde von den Sicherheitskräften unmittelbar und kompromisslos niedergestreckt. Die Zuschauer, die wegen des 84:71 der französischen Basketballerinnen eigentlich euphorisiert waren, pfiffen.

Was für ein Anliegen der Mann auf dem Spielfeld hatte, war zunächst unklar. Er streckte beide Arme aus und präsentierte sich dem wenig begeisterten Publikum in der Bercy Arena. Das TV-Bild schaltete schnell weg, der Mann war in der Übertragung nur kurz zu sehen.

Flitzer sind beim Basketball im Gegensatz zum Fußball unüblich. Bei der Fußball-EM in Deutschland gab es wiederholt Vorfälle. Viele der Störer wollten ein Foto mit Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.