Leichtathletik-Chef Coe wünscht sich Olympia in Deutschland

Sebastian Coe hofft als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes auf eine erfolgreiche deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele.

"Ich hoffe sehr, dass eine der großen deutschen Städte in der Lage und bereit ist, Olympische Spiele auszurichten", sagte der zweimalige Olympiasieger in einem Interview auf ran.de und fügte hinzu: "Wir hatten wundervolle European Games im vergangenen Jahr in München und einige Jahre vorher in Berlin. Also, ich würde es mir wirklich wünschen."

Nach einer Serie vergeblicher Anläufe für Olympia in Deutschland startet der Deutsche Olympische Sportbund den nächsten Versuch für eine Bewerbung. Mithilfe der Kampagne "Deine Idee. Deine Spiele" will der DOSB die Bundesbürger für die Idee begeistern, das Land nach München 1972 wieder zum Schauplatz des Sportgroßereignisses zu machen. Zuletzt hatte Präsident Thomas Härtel vom Landessportbund Berlin eine Bewerbung der Hauptstadt Berlin für die Olympischen Spiele 2036 zusammen mit München und Warnemünde vorgeschlagen.

(dpa)