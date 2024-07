Nach Oberdorf-Ausfall: Hrubesch beruft Janina Minge in Kader

Bundestrainer Horst Hrubesch hat Janina Minge vom VfL Wolfsburg für die verletzte Lena Oberdorf in den Kader für das olympische Fußballturnier berufen. Als möglicher Ersatz wurde an Minges Stelle Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgab.

Das erste Spiel bei Olympia steigt für das deutsche Fußball-Nationalteam am Donnerstag in Marseille gegen Australien. Die weiteren Partien in der Gruppenphase finden gegen die USA (28. Juli) und gegen Sambia (31. Juli) statt.

Mittelfeldspielerin Oberdorf hatte sich beim 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Die 22-Jährige wird auch dem deutschen Meister FC Bayern München, zu dem sie kürzlich vom VfL Wolfsburg gewechselt war, lange fehlen.