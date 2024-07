«Perfekte Welle»: Spektakuläres Foto des fliegenden Surfers

Eiffelturm, Versailles, Invalidendom - Paris bietet bei den Sommerspielen die wohl atemberaubendsten Kulissen in der olympischen Geschichte. Doch für das spektakuläre Foto von Gabriel Medina brauchte es keines der berühmten Wahrzeichen. Der Brasilianer erwischt in der Surf-Qualifikation auf Tahiti eine brachiale Welle, schoss durch die Röhre und hob feiernd ab. Für einen Moment wirkte es so, als stünde Medina in der Luft.

Medina, seit Jahren einer der besten Surfer der Welt, erhielt für die Welle 9,90 Punkte. Die außergewöhnliche Wertung war die höchste in der olympischen Geschichte. Maximal können 10,0 Punkte erreicht werden.

«Es war die perfekte Welle»

«Es fühlte sich an wie eine 10», sagte Medina, der am Ausgang der Röhre die Punktzahl mit seinen Händen zeigte. «Ich habe schon einige Male eine 10 geschafft und dachte mir, das war ganz sicher wieder eine. Es war die perfekte Welle.»

Das Foto gelang dem Franzosen Jérôme Brouillet. «Nun, ich habe diesmal einfach zum richtigen Zeitpunkt abgedrückt», sagte der 41-Jährige über das Bild. Kräftiger, ablandiger Wind und starker Wellengang sorgte für ideale Bedingungen in Teahupo'o, wo die Surfwettbewerbe der Sommerspiele ausgetragen werden.

Revanche für Tokio

«Es war super gefährlich da draußen. Wenn die Wellen so hohl sind, ist es sehr flach. Es gibt da draußen ein paar solide Wellen, wir lieben das», sagte Medina. Er habe nicht im Traum daran gedacht, dass man bei Olympia solche Wellen bekomme.

Medina, ein Kumpel von Fußball-Superstar Neymar, qualifizierte sich mit seinem fesselnden Wellenritt für das Viertelfinale. Dabei setzte sich der 30-Jährige gegen den Japaner Kanoa Igarashi durch, was dem Sieg eine besondere Note verlieh. Bei den Spielen vor drei Jahren in Tokio war Medina - Spitzname «Der Magier» - im Halbfinale an Igarashi gescheitert. Am Ende gab es Platz vier für den Brasilianer und Silber für den Japaner. «Nun habe ich meine Revanche», sagte Medina