Pferde-Mitbesitzer Müller gratuliert zu Gold: «Hut ab»

Nach dem Olympiasieg von Springreiter Christian Kukuk und Checker hat Pferde-Mitbesitzer Thomas Müller mit einem Instagram-Video Glückwünsche geschickt. «Gold bei Olympia mit Checker, das war atemberaubend», sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler in dem Video, das er mit «Einfach goldig - mia san Olympiasieger» kommentierte. «Lieber Christian, du hast es dir verdient. Was du mit Checker geleistet hast, Hut ab, ich bin höchst begeistert. Jetzt lasst es krachen, lasst euch feiern», sagte Müller.

Kukuk hatte in Versailles im Einzel das erste deutsche Springreiter-Gold seit 24 Jahren geholt. Sein Pferd Checker, das unter anderem Bayern-Profi Müller gehört, hatte ihn zu Gold getragen. «Ich muss sagen: Hut ab, Checker, Hut ab, Christian Kukuk», sagte Müller, der in seinem Video mit einer Goldmedaille um den Hals beim Essen am Tisch sitzt «Das ist meine Goldmedaille und du hast dir Gold geholt, lieber Christian», sagte der 34-Jährige.

Den entscheidenden Ritt von Kukuk habe er live verfolgt, berichtete der Fußballer. «Ich hatte nicht nur Gänsehaut, sondern ich war auch verdammt nervös», sagte der Weltmeister von 2014 und ergänzte: «Hippologische Grüße an alle. Reitsport in Deutschland kann sich sehen lassen.» Der Fußballer ist mit der Dressurreiterin Lisa Müller verheiratet.