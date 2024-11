Scholz bekräftigt Wunsch nach Olympia in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich erneut dafür ausgesprochen, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. «Es wird Zeit. Seit München 1972 gab es immer wieder Anläufe. Beim nächsten Mal, finde ich, sollte es jetzt klappen», sagte der SPD-Politiker in Berlin und befand weiter: «Im Jahr 2040 feiert Deutschland den 50. Jahrestag seiner Wiedervereinigung. Einen viel schöneren Anlass für Spiele in Deutschland kann es doch eigentlich nicht geben.»

Die Bundesregierung hatte im Sommer den Weg für eine deutsche Olympia-Bewerbung offiziell frei gemacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterzeichnete Anfang August bei den Sommerspielen in Paris die Grundlagenvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten. «Damit die Botschaft von Anfang an klar ist: Die Politik steht hinter Olympia in Deutschland», sagte Scholz.

Deutsche Bewerbungen serienweise ohne Erfolg

Am 7. Dezember will der DOSB bei seiner Mitgliederversammlung in Saarbrücken weitere Schritte beschließen. Endgültig soll eine deutsche Olympia-Bewerbung 2025 auf den Weg gebracht werden. Die Bundesregierung will sich bis 2027 mit insgesamt 6,95 Millionen Euro an den Bewerbungskosten beteiligen.

Serienweise sind deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg.