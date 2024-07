Tennisstar Zverev zieht in Paris ins Viertelfinale ein

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev trägt bei den Sommerspielen in Frankreich als Einziger weiter die Hoffnungen auf eine deutsche Tennis-Medaille. Nach Problemen zu Beginn bezwang der 27-Jährige den Australier Alexei Popyrin 7:5, 6:3 und zog damit ins Viertelfinale ein. Der Italiener Lorenzo Musetti als nächster Gegner am Donnerstag ist ebenfalls eine machbare Aufgabe. Im Halbfinale könnte wie bei den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Tokio der serbische Tennis-Topstar Novak Djokovic warten.

Unter dem geschlossenen Hallendach des zweitgrößten Courts im Stade Roland Garros missglückte dem letzten im olympischen Tennis-Wettbewerb verbliebenen deutschen Teilnehmer der Start. Zum 1:2 verlor die deutsche Nummer eins das Aufschlagspiel und rannte diesem Rückstand anschließend lange vergeblich hinterher.

Beim 4:5 im ersten Satz und Aufschlag des 24 Jahre alten Australiers geriet Zverev in die Bredouille, konnte einen Satzball aber abwehren. Mit vier Spielgewinnen in Serie sicherte sich der Mitfavorit doch noch den ersten Durchgang.

Zverev wieder in schwarzer Kleidung

Nach seinen körperlichen Problemen bei extremer Hitze tags zuvor gegen den Tschechen Tomas Machac durfte der Hamburger in seinem Achtelfinale bei schwülem Wetter am Abend ran. Wieder trat er in schwarzer Kleidung an, nachdem er gehadert hatte, dass dies einzige von seinem Ausrüster zur Verfügung gestellte Outfit bei den Temperaturen nicht vorteilhaft sei.

Mit der Satzführung beherrschte Zverev die Ballwechsel anders als noch im ersten Durchgang, ging schnell 3:0 in Führung und dominierte die Partie. Der Weltranglisten-63. Popyrin konnte sein zu Beginn gezeigtes Niveau nicht mehr erreichen. Nach 1:30 Stunden machte der French-Open-Finalist sein Weiterkommen perfekt.

Neben dem denkwürdigen Abschied der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber im Einzel-Viertelfinale hatten zuvor auch die anderen deutschen Tennisprofis am fünften Wettkampftag ihre Matches verloren. Dominik Koepfer scheiterte am Wimbledon-Finalisten Djokovic (5:7, 3:6). Die beiden Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer verpassten jeweils den Sprung ins Halbfinale.

Icon Vergrößern Das Achtelfinale von Alexander Zverev fand unter geschlossenem Hallendach statt. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Das Achtelfinale von Alexander Zverev fand unter geschlossenem Hallendach statt. Foto: Sven Hoppe/dpa