Vielseitigkeit: Wechsel im deutschen Reit-Team

Wechsel drei Tage vor dem ersten Ritt: Sandra Auffarth wird bei den Olympischen Spielen nicht im deutschen Vielseitigkeitsteam reiten und durch Julia Krajewski ersetzt. Auffarths Pferd Viamant sei nicht hundertprozentig fit, sagte Bundestrainer Peter Thomsen. «Das ist sehr traurig für uns, aber ganz besonders natürlich für Sandra, ihren Pferdebesitzer und ihr ganzes Team.» Die erfolgreiche Reiterin aus Ganderkesee gehörte unter anderem zum deutschen Gold-Team bei der WM 2022 in Italien.

Nachrückerin ist Krajewski, die Einzel-Olympiasiegerin von Tokio. Die Reiterin aus Warendorf sattelt bei den Spielen in Paris ihr Pferd Nickel. Die sportliche Karriere ihres Tokio-Pferdes Amande ist beendet. Neuer Reservereiter ist Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera.

Das deutsche Team ist am Mittwoch vom Trainingslager in der Nähe von Deauville nach Versailles umgezogen. Der aus drei Teilprüfungen bestehende Wettbewerb beginnt am Samstag mit der Dressur.