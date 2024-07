Zehnkampf-Legende Hingsen: Neugebauer in Paris der Favorit

Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen sieht den deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer in der Favoritenrolle bei den Olympischen Spielen in Paris. Neugebauer habe sogar noch Potenzial nach oben, sagte der frühere Leichtathlet dem TV-Sender Sport1. «Wenn er es abrufen kann, dann kann er das Ding gewinnen», so der 66-Jährige. Neugebauer hatte seinen deutschen Rekord im Juni auf 8961 Punkte geschraubt.

Die Konkurrenz sei allerdings stark und die Bedingungen in Paris seien anders, sagte Hingsen. «Bei Olympia muss er sich nach jeder Disziplin zurücknehmen und neu motivieren, das ist schon sehr anstrengend. Auch die Hitze kann eine Rolle spielen, bei seiner großen Körperfläche ist das nicht ohne», erklärte Hingsen, der 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles Silber gewann und sich dabei seinem britischen Dauerrivalen Daley Thompson geschlagen geben musste.

Nicht nur Neugebauer, sondern auch dem früheren Welt- und Europameister Niklas Kaul traut Hingsen in Paris eine Menge zu. «Er ist sehr stabil, was er auch bei der EM in Rom gezeigt hat, wo er nach Platz elf am ersten Tag noch Vierter wurde.»