Oman - Deutschland live im Free-TV und Stream: Testspiel vor der WM

Das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Katar: Deutschland reist in den Oman. Alle Informationen zur Partie und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream gibt es hier.

Die Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar reißt nicht ab, die Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman zu Homosexualität ("geistiger Schaden") tragen nicht unbedingt zur Glättung der Wogen bei.

Nichtsdestotrotz läuft die sportliche Vorbereitung auf das Fußball-Turnier unverändert weiter. Die deutsche Fußballnationalmannschaft reist nach dem letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause in den Oman: Zur Akklimatisierung mit dem Klima und zu letzten Feinjustierungen in einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft des Omans.

Alle Informationen zur Testspiel-Übertragung des Spiels Oman - Deutschland im Free-TV und Stream sowie den Termin gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

WM-Testspiel Oman - Deutschland: Termin

Von Montag, 14. November, bis Freitag, 18. November, ist die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager im Oman. Da die Winter-WM in durch und durch sommerlichen Temperaturen stattfindet, müssen sich die Spieler der DFB-Elf zunächst wieder an Belastung unter solchen Bedingungen gewöhnen. Viele der Spieler sind schließlich in der Bundesliga aktiv, und auch wenn der Herbst bisher wärmer war als bisher, an die 30 Grad Celsius in Katar kommt der deutsche Herbst dann doch nicht ran.

Bei dem Testspiel Oman gegen Deutschland am Mittwoch, 16. November, sollen die letzten Justierungen vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Japan vorgenommen werden. Unter anderem müssen die Ausfälle von Timo Werner (RB Leipzig, Riss des Syndesmosebandes), Marco Reus (Borussia Dortmund, Sprunggelenksverletzung) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg, Knieverletzung) verkraftet und kompensiert werden.

Testspiel-Übertragung: Oman gegen Deutschland im Stream und Free-TV

Wie und ob der finale Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Generalprobe funktioniert, bleibt abzuwarten. Beim Spiel Oman gegen Deutschland können sich die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft auf die Wettkampfbedingungen während der Weltmeisterschaft in Katar einstellen. Gleichzeitig dürfte Bundestrainer Hansi Flick das Spiel gegen den Oman nutzen, um das Zusammenspiel der Fußballer zu überprüfen und zu verbessern. Das Spiel wird in der Hauptstadt von Oman ausgetragen, Maskat.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die wichtigsten Informationen zur Partie Oman vs. Deutschland:

Spiel: WM-Vorbereitung, Oman - Deutschland , Testspiel

WM-Vorbereitung, - , Spielort: Maskat , Oman

, Datum: Mittwoch, 16. November

Mittwoch, 16. November Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +

Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Katar

Nach dem Spiel Deutschland gegen Oman geht es für die Fußballer der DFB-Elf am nächsten Tag nach Katar. Dort steht dann am 23. November das Spiel gegen Japan an. Vier Tage später folgt das WM-Spiel gegen Spanien, sicherlich der schwierigste Gegner in Gruppe E. Dann geht es gegen Costa Rica.

Die ersten Spiele des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar zusammengefasst:

Datum Spiel Anstoß 23. November Deutschland gegen Japan 16 Uhr 27. November Deutschland gegen Spanien 20 Uhr 1. Dezember Deutschland gegen Costa Rica 20 Uhr

(AZ)