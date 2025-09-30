Omonia Nikosia – Mainz 05 live im TV und Stream: Termin Uhrzeit und Übertragung der Conference League 2025/26

Die Conference League 2025/26 steht in den Startlöchern. Mit dem FSV Mainz 05 ist auch ein deutscher Verein im Wettbewerb vertreten. Für die Rheinhessen ist es das erste Mal seit neun Jahren, dass sie wieder die europäische Fußball-Bühne betreten. Zuletzt spielten sie in der Saison 2016/17 international – damals nahmen sie an der Gruppenphase der Europa League teil. Nun kehren sie nach jahrelanger Abwesenheit zurück auf das europäische Parkett, doch statt der Gruppenphase erwartet die Mainzer nun die Ligaphase. Genau wie die Champions- und die Europa League präsentiert sich nämlich auch die Conference League seit der vorherigen Spielzeit im neuen Gewand.

Am ersten Spieltag der Ligaphase trifft das Team von Bo Henriksen auf Omonia Nikosia aus Zypern. Da es sich aus Mainzer Sicht um ein Auswärtsspiel handelt, geht es für die Nullfünfer in die zyprische Hauptstadt Nikosia. Die Zyprioten gelten im europäischen Wettbewerb als klassischer Underdog – ihr gesamter Kader ist laut transfermarkt.de nur 17,5 Millionen Euro wert. Zum Vergleich: Die beiden Mainzer Spieler Nadiem Amiri und Kaishu Sano haben alleine beide einen Marktwert von rund 20 Millionen Euro. Trainiert wird die Mannschaft aus Zypern von dem norwegischen Coach Henning Berg.

Sie wollen wissen, wann genau die Begegnung zwischen Omonia Nikosia und Mainz 05 stattfindet und wie man sie live verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit des Spiels sowie Übertragung live im TV und Stream.

Omonia Nikosia gegen Mainz 05 in der Conference League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Conference League 2025/26 findet die Partie zwischen Omonia Nikosia und Mainz 05 am 2. Oktober 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Donnerstag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 18.45 Uhr, gespielt wird im GSP-Stadion in Strovolos, einem Vorort der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Die besagte Arena bietet Platz für 22.859 Zuschauer.

Omonia Nikosia vs. Mainz 05 live im TV und Stream: Conference-League-Übertragung am 1. Spieltag

Der Kölner Privatsender RTL hat sich Übertragungsrechte für die Conference League 2025/26 bis zum Jahr 2027 gesichert. Heißt im Klartext: RTL sendet unterschiedliche Partien über die Free-TV-Sender RTL und NITRO sowie über den sendereigenen Streamingdienst RTL+. Da Letzterer nicht kostenfrei genutzt werden kann, laufen nicht alle Spiele der Conference League 2025/26 im linearen Fernsehen. Stattdessen kann dort nur eine Auswahl der Topspiele verfolgt werden. Um jede einzelne Begegnung des Turniers sehen zu können, benötigen Sie dementsprechend ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+. Ein solches erhalten Sie derzeit ab 8,99 Euro pro Monat.

Das Match zwischen Omonia Nikosia und Mainz 05 gibt es ebenfalls nur bei RTL+ zu sehen. Der Live-Stream beginnt dort am 2. Oktober 2025, ab 18.25 Uhr. Hier einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Omonia Nikosia – Mainz 05 (Ligaphase der Conference League 2025/26, Spieltag 1/8)

Datum: Donnerstag, 2. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: GSP-Stadion, Strovolos (Zypern)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: RTL+

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Omonia Nikosia – Mainz 05 in der Europa League: Was sagt die Bilanz?

Die Frage nach der Bilanz lässt sich im Fall dieser beiden Mannschaften ziemlich zügig abhaken, denn laut fussballdaten.de haben Omonia Nikosia und Mainz 05 bislang noch nie gegeneinander gespielt. Somit stellt ihr Aufeinandertreffen am 1. Spieltag der diesjährigen Conference League eine echte Premiere dar. Aufgrund des eingangs erwähnten Unterschieds in der individuellen Klasse dürfte der Bundesligist die Favoritenrolle einnehmen.