Erster Ausfall der Saison: AEV-Pechvogel Trevelyan hat es wieder erwischt

Nicht schon wieder er, nicht schon wieder T.J. - so oder ähnlich lautet die erste Reaktion auf die Nachricht der Augsburger Panther, dass sich Thomas Jordan Trevelyan erneut verletzt hat. Die verletzungsbedingte Auszeit kündigte sich bereits an, als der Deutsch-Kanadier in den beiden Spielen am Freitag in der Schweiz beim EHC Biel-Bienne (2:3 nach Penaltyschießen) und um Sonntag im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Graz 99ers (3:2) nicht im Kader auftauchte. Nun ist es gewiss. Die Augsburger Panther haben den ersten Ausfall zu beklagen. Stürmer T.J. Trevelyan steht seinem Team rund vier Wochen nicht zur Verfügung.

OP vor Saisonstart: T.J. Trevelyan fällt nach Verletzung vier Wochen beim AEV aus

Der Außenstürmer unterzog sich bereits am Montag einem arthroskopischen Eingriff bei Mannschaftsarzt Dr. Jens-Ulrich Otto in der ArthroKlinik. Bei der kleinen Operation am Unterkörper verlief alles ohne Komplikationen, sodass der Stürmer planmäßig im Oktober wieder zum Einsatz kommen kann.

Der Publikumsliebling mit dem unwiderstehlichen Zug zum gegnerischen Kasten und dem eingebauten Torriecher ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der deutschen Eishockeyliga. Während andere Profis von einem Klub zum anderen ziehen, hält Trevelyan dem AEV seit langem die Treue. Der Kanadier besitzt inzwischen einen deutschen Pass und nimmt bereits seine 15. Saison im Schleifgraben in Angriff – eine außergewöhnliche Erfolgsstory im deutschen Eishockey findet ihre Fortsetzung.

Kein Spieler schoss mehr Tore für den AEV als T. J. Trevelyan

In 542 DEL-Einsätzen war der Außenstürmer 154 Mal erfolgreich – kein Spieler erzielte in der Geschichte des Augsburger Erstliga-Eishockeys mehr Treffer. Auf den Plätzen dahinter folgen Klub-Legende Duanne Moeser (144), der beim DEL-Aufsteiger Dresden stürmende Drew LeBlanc (93) und der Russe Sergej Vostrikov (86).

Trevelyan hat schon unzählige Verletzungen im Laufe seiner langen Karriere erlitten. Auch weil sich der Angreifer nie schonte. T.J. identifiziert sich mit dem Klub, warf sich immer wieder in die Schüsse, riskierte reihenweise Verletzungen – von einer gebrochenen Kniescheibe über eine gesprengte Schulter bis zu einem gebrochenen Knöchel war alles und noch mehr Schmerz dabei. Der AEV-Profi biss sich immer wieder zurück aufs Eis.