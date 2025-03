OSC Lille - Borussia Dortmund live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der BVB befindet sich momentan in der Ergebniskrise. Nach dem ernüchternden 1:1 im Hinspiel des Achtelfinals der UEFA Champions League gegen den OSC Lille besiegte der FC Augsburg Borussia Dortmund in der Bundesliga vor dem wichtigen Rückspiel mit 1:0. Der BVB findet sich so im Mittelfeld der 1. Liga wieder und konnte auch mit dem neuen BVB-Trainer Niko Kovač, Nachfolger von Nuri Şahin, bisher nicht das Ruder herumreißen. Am kommenden Mittwoch, dem 12. März 2025 geht es nun um alles, wenn der BVB auswärts im Rückspiel des Achtelfinals der UEFA Champions League nach Lille reist.

In der vergangenen Spielzeit der UEFA Champions League 2023/24 spielte der BVB gegen Real Madrid im Finale, das jedoch mit 0:2 verloren ging. Bisher war Borussia Dortmund dreimal im Finale der Königsklasse, - 1997, 2013 und 2024 - wobei die Westfalen lediglich 1997 den Henkelpott in die Höhe strecken durften.

Was den Termin, die Uhrzeit sowie die Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels zwischen OSC Lille und Borussia Dortmund angeht, versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen. Darüber hinaus finden alle Liebhaber von Zahlen und Statistiken eine am Ende des Artikels eine Bilanz beider Teams.

OSC Lille gegen BVB in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der UEFA Champions League 2024/25 wird die Partie zwischen OSC Lille und Borussia Dortmund am Mittwoch, dem 12. März 2025 um 18.45 Uhr im Stade Pierre-Mauroy in Lille angepfiffen. Das Stadion verfügt über eine Kapazität von 50.186 Plätzen.

OSC Lille - Borussia Dortmund live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 findet in diesem Jahr mit Ausnahme des Finales am 31. Mai 2025 ausschließlich im Pay-TV statt. Für die Übertragung zuständig sind die Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN, die sich die Übertragungsrechte teilen. DAZN übernimmt hierbei einen Großteil der Partien. Prime Video hingegen zeigt an jedem Spieltag der UEFA Champions League eine ausgewählte Dienstagspartie. Das Rückspiel im Achtelfinale zwischen dem OSC Lille und dem BVB wird daher wenig überraschend auf DAZN zu sehen sein. Moderiert wird die Übertragung von Laura Wontorra zusammen mit Tobias Schweinsteiger als Experten. Letzterer wird auch als Co-Kommentator neben Jan Platte in Erscheinung treten.

Wenn Sie die Partie am Mittwoch, dem 12. März live verfolgen möchten, brauchen Sie daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement, das in der günstigsten Variante 34,99 Euro pro Monat kostet. In der folgenden Übersicht finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und Stream:

Spiel: OSC Lille - Borussia Dortmund, Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 24/25,

Datum: Mittwoch, 12. März 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Stade Pierre-Mauroy, Lille, Frankreich

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Lille - Dortmund in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Wie auf fussballdaten.de zu sehen ist, trafen der OSC Lille und Borussia Dortmund vor dem Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League erst dreimal aufeinander. Die erste Pflichtspielbegegnung der beiden Teams fand am 21.2.2002 im damaligen UEFA-Cup, der heutigen UEFA Europa League statt. Ebenfalls im Achtelfinale endeten beide Partien mit einem Remis, 1:1 sowie 0:0, wodurch der BVB über die damals geltende Auswärtstorregel weiterkam. Zusammen mit dem Hinspiel in der UEFA Champions League gab es somit bisher drei Unentschieden und noch keinen Sieger.