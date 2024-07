Ralf Schumacher outet sich und zeigt seinen Partner

„Das Schönste im Leben ist, wenn man den richten Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, schrieb der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher am Sonntagabend auf Instagram. Dazu postete ein Foto, das ihn vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann zeigt. Die beiden blicken offensichtlich während des Sonnenuntergangs von einem Boot aus auf das Meer.

Ralf Schumachers Sohn reagiert auf sein Outing

Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post Tausende Likes. Prominente wie Bill Kaulitz von Tokio Hotel und die Influencerin Caro Dauer kommentierten mit einem Herz. Carmen Geiss schrieb dazu: „Du hast den besten Partner Etienne, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen.“ Auch Ralf Schumachers Sohn David hinterließ einen Kommentar. „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch“, schrieb der 22- Jährige.

Ralf Schumacher teilte auch Stories, in denen sein Partner verlinkt ist. Er heißt Etienne und gibt an, an der französischen Riviera und in Kapstadt sesshaft zu sein.

Ralf Schumacher outet sich: Kollegen reagieren auf Instagram-Post

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Danach engagierte er sich in Nachwuchsrennserien als Teamchef und förderte dabei auch die Karriere seines Sohnes David. Ralf Schumacher war von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet. Seit 2009 leben die beiden getrennt.

Seit 2019 ist der Formel-1-Pilot als TV-Experte für den Bezahlsender Sky im Einsatz und begleitet die Motorsport-Königsklasse jedes Jahr auf ihrer Welttournee. Auch seine Sky-Kommentatoren-Kollegen Sascha Roos und Peter Hardenacke reagierten auf Schumachers Instagram-Post jeweils mit einem roten Herz-Emoji. (mit dpa)