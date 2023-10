Florida Mayhem holt Titel der Overwatch League

Die vielleicht letzte Meisterschaft der Overwatch League geht nach Florida: Mit einem klaren Ergebnis holt Mayhem in Toronto den Titel. Die Zukunft der Liga bleibt indes ungewiss.

Pink gewinnt: Florida Mayhem ist neuer Meister der Overwatch League. Mit einem dominanten 4:0 (2:1, 3:2, 3:2, 1:0) sicherte sich das hauptsächlich mit Koreanern besetzte Team seinen ersten Titel der Liga für Overwatch 2 gegen Houston Outlaws.

"Wir sind sehr selbstbewusst hier hineingegangen", sagte der einzige US-Amerikaner bei Florida Mayhem, Rupal "Rupal" Zaman, im Interview nach dem Finalsieg. "Wir haben das ganze Jahr so viel trainiert. Und wir pushen uns selbst jeden Tag weiter. Als wir diese Woche hierher gekommen sind, wussten wir, dass wir gewinnen würden."

Einseitiges Finale für Overwatch League

Der australische Trainer des Teams lobte: "Wir sind jeden Tag sehr streng zu den Spielern", sagte Jordan "Gunba" Graham. "Und sie haben es verdient, dafür belohnt zu werden." Nach dem Ausscheiden von Atlanta Reign sei ihm allerdings klar gewesen, dass sie den Titel gewinnen würden.

Das Finale war einseitig. Auch der eingewechselte Spieler-Star und Vorjahres-Gewinner Lee "Fearless" Eui-Seok auf der letzten Karte konnte trotz guter Leistung das Ergebnis für Houston nicht mehr drehen. Zum Ende der vierten Map räumte Florida einmal das Spielfeld ab, sprang dann von seinen Sitzen auf und fiel sich in die Arme.

Für den OWL-Ableger der Misfits Gaming Group ist es der erste Meisterschaftstitel. Über die komplette Saison landete die Mannschaft in den Top Drei der einzelnen OWL-Turniere. Für den Finalsieg gibt es für das Team auch ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar.

Gleichzeitig könnte Florida auch der letzte OWL-Meister sein. Für die kommende Saison werden große Veränderungen erwartet. Auch eine Auflösung der Franchise-Liga steht im Raum.

Moderatorin Soe Gschwind bedankte sich am Ende bei den Fans für die Unterstützung, umringt von ihren Teamkolleginnen und -kollegen. "Ihr habt das zu so viel mehr als nur einer Gaming-Community gemacht", sagte sie, während ihr und den Menschen um sie herum die Tränen in die Augen stiegen.

(dpa)