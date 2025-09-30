Pafos FC – Bayern München heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2025/26

Die Champions-League-Saison 2025/26 hat begonnen. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind auch vier deutsche Vereine im Wettbewerb vertreten. Auch in dieser Spielzeit präsentiert sich der größte europäische Wettbewerb auf Vereinsebene im neuen Gewand: Erst wird die Ligaphase ausgespielt, danach folgen die Playoffs, das Achtel-, Viertel- sowie das Halbfinale und schließlich das Endspiel, welches am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna im ungarischen Budapest stattfinden soll. Amtierender Titelträger ist übrigens der französische Klub Paris Saint-Germain.

Nachdem der FC Bayern im ersten Spiel der CL-Ligaphase 2025/26 auf den FC Chelsea traf und die Londoner mit 3:1 besiegen konnte, folgt im zweiten Spiel der Pafos FC aus Zypern. Das von Juan Carlos Carcedo trainierte Team gilt als klassischer Underdog in der Königsklasse und kam am ersten Spieltag der Champions League nicht über ein 0:0 gegen Olympiakos Piräus hinaus. Tatsächlich ist der gesamte Kader der Zyprioten insgesamt nur 25,4 Millionen Euro wert. Zum Vergleich: Der Wert des Bayern-Kaders liegt laut transfermarkt.de bei rund 905,15 Millionen Euro.

Wann genau findet das Spiel zwischen dem Pafos FC und dem FC Bayern in der Champions League 2025/26 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Pafos FC gegen den FC Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2025/26 findet die Begegnung zwischen dem Pafos FC und dem FC Bayern München am Dienstag, dem 30. September 2025, statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 21 Uhr im Alphamega Stadium in der zyprischen Gemeinde Kolossi. Das Stadion, auch bekannt unter dem Namen Limassol Arena, bietet Platz für etwa 10.830 Zuschauer.

Pafos FC – FC Bayern heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der CL-Saison 2025/2026 zeigt der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN in Deutschland insgesamt 186 Spiele der Königsklasse. Amazon Prime Video ist derweil für die Übertragung von 17 weiteren Begegnungen zuständig. Der Streaming-Dienst von Amazon zeigt üblicherweise das Topspiel am Dienstag, in der Regel handelt es sich dabei um eine Partie mit deutscher Beteiligung. Der Pay-TV-Sender Sky bleibt unterdessen außen vor – hier gibt es lediglich einen Liveticker. Heißt im Umkehrschluss: Wer die Spiele der Champions League 2025/26 mitverfolgen will, muss dafür auf kostenpflichtige Optionen zurückgreifen.

Die Begegnung zwischen dem Pafos FC und dem FC Bayern wird bei Prime Video gezeigt. Die Kosten für Amazon Prime Video sind in einer Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten. Eine solche kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Eine vergünstigte Variante mit 4,49 Euro monatlich gibt es für junge Erwachsene (18-22 Jahre), Studenten und Auszubildende. Prime Video ist nicht separat buchbar, sondern erfordert eine Prime-Mitgliedschaft. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Pafos FC vs. FC Bayern (CL-Ligaphase 2025/26, Spieltag 2/8)

Datum: Dienstag, 30. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Alphamega Stadium, Kolossi (Zypern)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Prime Video

Pafos FC – FC Bayern in der Champions League: Was sagt die Bilanz?

Die Frage nach der Bilanz ist im Fall dieser beiden Mannschaften sehr schnell geklärt, denn die Zyprioten und die Münchner haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Demnach ist ihr Aufeinandertreffen am 30. September 2025 in der Königsklasse eine echte Premiere. Der FC Bayern dürfte als klarer Favorit in diese Partie gehen, alleine schon wegen des eingangs erwähnten Unterschieds in der individuellen Klasse.