Neu-Panther Joseph Cramarossa: „Wir werden bereit sein“

Sie wollen am liebsten nur spielen. Deshalb erfreut sich die Vorbereitungsphase bei den Eishockey-Profis nicht allzu großer Beliebtheit. Im August und Anfang September wird viel geschwitzt und die Spielsysteme werden eingeübt. Nur noch zwei Tests stehen an, bevor am 12. September mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg die 32. Saison in der Deutschen Eishockeyliga für die Augsburger Panther beginnt. Jetzt stehen die letzten beiden Tests an. Am Freitag um 19.30 Uhr sind die Black Wings Linz im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast. Am Sonntag geht es nach Schwenningen.

Fast in jedem Jahr zählen die Österreicher aus Linz zu den Sparringspartnern der Augsburger. Vor einem Jahr verlor die Mannschaft mit dem damaligen Trainer Ted Dent mit 2:4 in Linz. Einer, der die österreichisch geprägte ICE Hockey-Liga gut kennt, ist Joseph Cramarossa. Der Kanadier stürmte in der vergangenen Saison noch für die Vienna Capitals. Vor einigen Jahren galt die Liga in der Alpenrepublik als schwächer als die DEL. Das hat sich laut Cramarossa geändert. „Es haben die gleichen Spieler innerhalb weniger Jahre in beiden Ligen gespielt. Das zeigt, dass beide in etwa auf einem Niveau sind. In der Vorbereitung haben österreichische Klubs gegen DEL-Vereine gewonnen“, sagt der Nordamerikaner. Die Lücke zwischen beiden Ligen habe sich in den vergangenen Jahren geschlossen.

Immer in Kontakt mit Panther-Sportdirektor Larry Mitchell

Der 32-Jährige kennt beide Spielklassen. Für Mannheim und Frankfurt sammelte Cramarossa zwischen Januar 2023 und März 2024 bereits Erfahrung in der DEL. In 68 Spielen für die Adler und die Löwen stehen für den 1,85 Meter großen Kanadier zwölf Tore und 24 Assists in der Statistik. Sportdirektor Larry Mitchell verpflichtete den 32-Jährigen als zehnten und letzten Ausländer Mitte Juli. „Ich war immer in Kontakt mit Sportdirektor Larry Mitchell. Letztes Jahr hat es sich nicht ergeben. Aber er hat mir versichert, dass er mich im Hinterkopf hatte, als er seine Mannschaft für diese Saison gebaut hat. Dieses Jahr hat es geklappt. Dafür bin ich dankbar“, sagt Cramarossa. Zusammen mit Torwart Peyton Jones, der einen deutschen Pass besitzt, wechselte er von Wien nach Augsburg.

Dass er als zehnter und vorerst letzter Importspieler verpflichtet wurde, sieht er gelassen. Lediglich neun Ausländer dürfen pro Spiel eingesetzt werden. „In meinem ganzen Sportlerleben musste ich mich durchsetzen, Wenn man es in ein NHL-Team schaffen will und sich dort 30 Spieler um die Plätze balgen, dann ist das normal. Ich bin diese Herausforderung gewöhnt.“ In seiner sportlichen Vita stehen immerhin 68 Einsätze in der National Hockey League für die Anaheim Ducks, Vancouver Canucks und Minnesota Wild, für die im Augenblick der Augsburger Nico Sturm spielt.

Joseph Cramarossa absolvierte 68 Partien in der NHL

Cramarossa kennt die beste Liga der Welt, spielte unter NHL-Trainern, wie auch der aktuelle Augsburger Coach einer ist. Bill Peters arbeitete sechs Jahre lang als Cheftrainer in der NHL. Was zeichnet diese Übungsleiter aus? „Er sieht Sachen, von denen du nicht glaubst, dass er sie wahrnimmt. Er merkt sich das und hat alles auf dem Schirm“, sagt der ehemalige Stürmer der Vienna Capitals. Seine Erfahrung sei in jedem Training und im Spiel zu spüren. „Ich hatte in Nordamerika mit NHL-Trainern gearbeitet. Sie achten auf wirklich jedes Detail.“

Auch deshalb habe sich die Mannschaft in der Vorbereitungsphase gesteigert. „Wir haben gegen alle Schweizer Mannschaften auf Augenhöhe agiert und knapp gewonnen oder zwei Mal im Penaltyschießen verloren. Von den etablierten Spielern habe ich gehört, dass es besser läuft als in der letztjährigen Vorbereitung“, sagt der Vater einer knapp zweijährigen Tochter. Mit Schweizer Klubs gab es vor einem Jahr keinen Test. Alle vier Vorbereitungsspiele im Vorjahr gegen österreichische Kontrahenten gingen jedoch verloren.

Die Augsburger Panther sollen wieder in die Play-offs kommen

Genauso wie sein Trainer will Cramarossa nicht auf die drei schwierigen Jahre der Panther im Abstiegskampf blicken, sondern nach vorne: „Wenn wir sagen, dass wir Erster werden wollen, würden wir die Messlatte zu hoch legen. Das wäre unrealistisch. Aber unser Ziel sollten die Play-offs der ersten zehn Mannschaften sein.“

Den Schlusspunkt der Testphase bildet das Match am Sonntag um 15 Uhr beim Liga-Kontrahenten Schwenningen. Für die Panther ist es die Generalprobe, bevor der AEV fünf Tage später in Nürnberg um die ersten Punkte kämpft. Joseph Cramarossa glaubt an sein Team: „Wir verbessern uns Tag für Tag. Nächste Woche werden wir bereit sein.“