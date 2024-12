Die Panther verlieren beim Angstgegner Bremerhaven

Bremerhaven bleibt der Angstgegner der Augsburger Panther. Auch das sechste Duell mit den Norddeutschen in Serie ging verloren. Die Pinguins siegten am Sonntagnachmittag mit 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Im ersten und letzten Drittel waren die Gäste ebenbürtig. Der zweite Abschnitt jedoch ging klar an die Mannschaft von Alexander Sulzer. Auch das bessere Überzahlspiel gab den Ausschlag. Zwei Treffer erzielte Bremerhaven in Überzahl. Für die Augsburger war es die 15. Saison-Niederlage im 22. Spiel.

Augsburger Panther sind am Anfang gleichwertig

Augsburg startete unter dem neuen Coach Larry Mitchell ausnahmsweise hellwach in die Partie. Das waren die AEV-Fans zuletzt nicht gewöhnt. Das Schussverhältnis von 12:6 spiegelte die Spielanteile in den ersten zwanzig Minuten gut wider. Die beste Chance vergab Thomas J. Trevelyan, der nach einem Schuss von Chris Collins im Nachfassen den Puck an den Pfosten setzte.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts leisteten sich die Gäste zwei Fouls und wurden von den Bremerhavenern im eigenen Drittel eingeschnürt. Zunächst setzte Jan Urbas in Überzahl einen mächtigen Schlagschuss an den Pfosten. Danach hatte der erneut überzeugende Strauss Mann ein wenig Pech. Einen Jensen-Schuss wehrte der AEV-Schlussmann zunächst ab. Die hoch abprallende Scheibe fälschte Mann mit dem Rücken ins eigene Netz zum 1:0 für die Gastgeber ab.

Die Panther haben die schnelle Antwort parat

Die Augsburger hatten jedoch einen schnelle Antwort nach lediglich 43 Sekunden parat. Nach einem Abspielfehler im Pinguins-Drittel schnappte sich Florian Elias die Scheibe und spielte Schlussmann Kristers Gudvevskis aus. Die vierte Reihe der Augsburger mit Florian und Moritz Elias sowie Alexander Oblinger hatte wie schon am Freitag auch am Sonntag gute Szenen. Beim 4:1-Heimsieg gegen Straubing hatte der ausschließlich mit gebürtigen Augsburgern besetzte Sturm mit zwei Treffern von Oblinger den Erfolg eingeleitet. Donald Busdeker und Cody Kunyk erzielten die weiteren Tore. Sportdirektor Larry Mitchell feierte als Trainer für den entlassenen Ted Dent eine gelungene Premiere als Trainer hinter der AEV-Bande. Beim 4:1 verletzte sich Kunyk jedoch, als der Kanadier unglücklich aufs Eis fiel. Der Kanadier musste in Bremerhaven passen. Wegen einer Sperre fehlte auch Angreifer Riley Damiani.

Die Panther spielten nun insgesamt zu undiszipliniert. Christian Wejse und Ziga Jeglic mit dem zweiten Bremerhavener Überzahltor erhöhten auf 3:1. Im letzten Drittel brachten die Pinguins den Erfolg routiniert über die Zeit. Am Ende ging Mitchell volles Risiko und nahm seinen Torwart Mann für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die Panther trafen nur den Pfosten. Sieben Sekunden vor dem Ende erhöhte Jeglic ins leere Tor auf 4:1.

Augsburger Panther: Mann - Zajac, Reul; McCourt, Schemitsch; Köhler, Blumenschein; Renner - Louis, Zengerle, Busdeker; Trevelyan, Collins, Hakulinen; Tosto, Bast, Volek; M. Elias, Oblinger, F. Elias

Tore: 1:0 (26.) Jensen, 1:1 (26.) F. Elias, 2:1 (31.) Wejse, 3:1 (32.) Jeglic, 4:1 (60.) Jeglic