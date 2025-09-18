Panther-Torwart Garteig: „Derbys sind großartig“

Nach den ersten beiden Partien stehen die Panther noch ohne Punkte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) da. Bill Peters gab sich nach dem Abschlusstraining am Donnerstag Mittag gelassen. Der AEV-Trainer erkannte nach den beiden Auftakt-Niederlagen der Augsburger in Nürnberg (1:3) und gegen Mannheim (3:6) jedoch, wie hart seine Mannschaft um jeden Punkt kämpfen muss. „Ich wusste, dass die DEL eine starke Liga ist, als ich den Job in Augsburg übernommen habe. Aber sie ist sogar noch besser, als ich dachte. Jede Mannschaft spielt mit Struktur und ist gut organisiert“, sagte Peters.

Zwei grundlegende Regeln gilt es für seine Mannschaft in jedem Match zu beachten: „Du musst 60 Minuten nach deinem Plan arbeiten und du musst diszipliniert bleiben.“ Gegen Mannheim leistete sich AEV-Verteidiger Ryan Button mit einem Foul und einer Fünf-Minuten-Strafe eine Undiszipliniertheit, die das Momentum in diesem Spiel entscheidend verändert habe. „Wir haben Mannheim die Tür geöffnet und sie sind hindurchgegangen. Das darf uns gegen München und auch sonst nicht mehr passieren“, sagte der Kanadier. Am Freitag tritt sein Team beim EHC Red Bull München an.

Peters erzählt von der „Schlacht von Alberta“

Dem 60-Jährigen ist bewusst, das Duelle mit dem Nachbarn aus der Landeshauptstadt für die Fans besondere Bedeutung haben: „Es ist ein Derby, und ich weiß, was das heißt.“ In seiner Zeit als Cheftrainer des NHL-Klubs Calgary Flames steckte in einem kanadischen Duell eine besondere Rivalität. „Mit Calgary war es das Derby mit den Edmonton Oilers, auch die ’Schlacht von Alberta’ genannt“, erzählte Peters nach dem Abschlusstraining am Donnerstagmittag. Beide Städte leben die „Religion“ Eishockey und ringen um die Vormachtstellung in der kanadischen Provinz Alberta.

AEV-Torwart Michael Garteig kommt aus der benachbarten Provinz Britisch Columbia und kennt sich inzwischen in der DEL bestens aus. Schließlich spielt der 33-Jährige seit fünf Jahren mit einer Unterbrechung (Helsinki) in Deutschland. Der Schlussmann wechselte aus Ingolstadt nach Augsburg und weiß um den Stellenwert der Nachbarschafts-Duelle bei den Anhängern. „Derbys sind großartig. Aber wir werden uns nicht nach München richten, sondern auf uns schauen und versuchen, unser Spiel durchzubringen“, sagte Garteig, der zum DEL-Auftakt in Nürnberg (1:3) spielte. Den Gegentreffer zum 1:2 durch Heigl aus spitzem Winkel nimmt der Keeper auf seine Kappe. „Beim zweiten Tor bin ich nicht zufrieden mit mir selbst. Wir werden zwar Spiele mit nur einem geschossenen Tor selten gewinnen, aber ich muss meinen Job besser machen“, merkte der Schlussmann selbstkritisch an.

Panther-Torwart bittet die Fans um Geduld

Ob Garteig oder wie gegen Mannheim Peyton Jones in München beginnen, hat Peters noch nicht entschieden. Nach null Punkten zum Auftakt soll entweder in München oder spätestens am Sonntag gegen Iserlohn (19 Uhr) der erste Sieg her. Garteig bittet die Fans ein wenig um Geduld: „Wir haben einen neuen Trainer, viele neue Spieler und ein neues System. Es braucht vielleicht noch ein wenig Zeit, bis wir uns finden.“