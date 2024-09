Strauss Mann: Der Schlüsselspieler im Derby gegen Ingolstadt lernt Deutsch

Eigentlich wusste Strauss Mann nicht, was er den AEV-Fans entgegen schmetterte. „Derbysieger, Derbysieger“, rief der Amerikaner in die Fankurve und freute sich mit den Anhängern über das 3:2 nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt. Der Schlussmann wusste nicht, was das Wort bedeutet. „Ich lerne fleißig Deutsch und kann schon ein paar Begrüßungen. Aber ich muss noch mehr lernen“, sagte der Keeper komplett durchgeschwitzt, aber glücklich nach der Ehrenrunde.

Der Augsburger Auftakt gegen eine der Topmannschaften der Deutschen Eishockey Liga war geglückt. Mann war der Schlüsselspieler eines großen Eishockeyabends im mit 6179 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion. Das Drehbuch des Spiels trieb die Dramatik eines intensiven Schlagabtausches in der dritten Minute der Verlängerung auf den Höhepunkt. Ingolstadt war am Drücker, wieder einmal. Zweimal rettete Mann mit spektakulären Paraden in höchster Not. Der Puck landete auch am Pfosten. Und dann hatte der AEV-Keeper noch die Nerven, den Puck auf Mark Zengerle zu passen, der den enteilten Cody Kunyk bediente. Der Kanadier, der bereits das 1:0 erzielt hatte, lief seelenruhig auf ERCI-Torwart Michael Garteig zu und zirkelte den Puck rechts oben in der Ecke. Der Siegtreffer. Das Frenzel-Stadion bebte. Zunächst gab es ein Handgemenge in der Ecke, weil den Oberbayern offenbar der Jubel missfiel. Doch bald hatten die Schiedsrichter die Kampfhähne ohne größere Boxeinlagen getrennt.

Panther Mann genießt die Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion

Anschließend glich das Stadion einem Tollhaus. Ausgiebig feierten Spieler und Fans. Mann zeigte sich beeindruckt: „Seitdem ich in Augsburg unterschrieben habe, hat jeder darüber gesprochen, wie laut die Fans in Augsburg sind. In der Vorbereitung habe ich es schon erlebt. Aber gegen Ingolstadt war es ein anderes Niveau.“ Während das Spiel läuft, bekommt er es nicht mit, muss sich auf seine Aufgabe konzentrieren. „Aber die Energie im Stadion lädt mich auf.“ Nach dem Match könne er die Atmosphäre genießen und mit den Anhängern jubeln. „So etwas habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich bin dankbar dafür.“

Die Augsburger hatten den besseren Start erwischt und gingen durch Kunyk in der siebten Minute 1:0 in Führung. Die Gäste dominierten das DEL-Auftaktspiel vor allem im zweiten und dritten Drittel. Ab der 53. Minute wurde es turbulent. Zunächst glich Alex Breton zum 1:1 aus. Im Gegenzug stellte Riley Damiani wieder auf 2:1 für den AEV. Aus spitzem Winkel traf Philipp Krauss zum 2:2. Es war der einzige Fehler von Mann, wie er selbst freimütig einräumte: „Das zweite Tor darf nicht reingehen, der Schuss kommt aus der Ecke.“ Negative Gedanken ließ Mann nicht aufkommen. Auch Dank seiner mentalen Arbeit vor und während des Spiels habe er den Fokus sofort wieder auf das Match gelenkt.

AEV-Schlussmann Strauss Mann mit sensationeller Fangquote

Unter dem Strich stand eine mehr als geglückte Premiere für den Schlussmann. Von 49 Ingolstädter Torschüssen entschärfte Mann 47 Versuche. Das ergibt eine sensationelle Quote von 96 Prozent. Alles über 80 Prozent gilt in der Torwartbranche als guter Wert. Ein Blick auf die Gegenseite zeigt, wie dominant die Oberbayern waren. Nicht einmal halb so viele Torschüsse (21) gaben die AEV-Spieler ab. Und verließen dennoch als Sieger das Eis.

Im Moment des Triumphs dachte Mann an Ingolstadts Schlussmann Michael Garteig: „Als Torwart ist es gut, wenn man viele Schüsse bekommt. Ich habe mit meinem Gegenüber gefühlt. Er hat nicht allzu viel zu tun bekommen und dann verwandelt Cody Kunyk den entscheidenden Alleingang.“

Ein gutes Omen für die Augsburger Panther in der neuen Saison der DEL?

Zuletzt gewannen die Panther vor sechs Jahren das Saisonauftaktspiel und erreichten anschließend die Play-offs. Ein gutes Omen? „Das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist nur der erste Sieg in Spiel eins. Es bleibt noch viel Hockey zu spielen“, sagte Strauss Mann. Am Sonntag geht es für die Panther zum Auswärtsspiel nach Nürnberg (16.30 Uhr). Den Jubel hatten die Profis schnell abgehakt. Am Freitagvormittag bat Trainer Ted Dent die Mannschaft zur Analyse in die Umkleide. Die Disziplin gefiel ihm nicht. Mit sechs Strafzeiten brachten sich die Gastgeber selbst zu oft unter Druck. „Drei Strafzeiten oder weniger ist unser Ziel“, sagte Dent.

Auch der 57-Jährige war von der Stimmung begeistert: „Das Stadion ist elektrisierend. Es war wie eine Play-off-Atmosphäre, was für mich neu ist.“ Den Doppeltorschützen Kunyk hob der Panthercoach heraus. Der Ex-Frankfurter bestätigte im ersten Punktspiel seine starken Auftritte aus der Testphase. Und selbstredend lobte Dent seinen Torwart. „Mann war herausragend. Jede Mannschaft braucht ein gutes Torwartspiel, um zu gewinnen“, sagte der AEV-Trainer und fügte trocken an: „Aber wir brauchen diese Leistung in jedem Spiel.“