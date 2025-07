Die Panther verpflichten Sebastian Zwickl: Er soll Zukunft des Teams sichern

Dem bisherigen Königstransfer mit Alexandre Grenier vom deutschen Vizemeister Kölner Haie folgt nun ein Talent, dem die Zukunft gehört: Die Augsburger Panther melden die Verpflichtung von Stürmer Sebastian Zwickl aus Rosenheim. Der 18-Jährige durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. Im Frühjahr spielte er bei der U18-Weltmeisterschaft. Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell hatte kurz nach Saisonende angekündigt, den Kader zu verjüngen und nach Möglichkeit physisch stärker aufzustellen. In dieses Anforderungsprofil passt Zwickl mit seiner Köpergröße von 1,88 Meter.

Mitchell wird in der Mitteilung der Panther so zitiert: „Wir wollten unseren Kader unbedingt noch mit einem jungen Spieler ergänzen. In Sebastian Zwickl sehen wir ein vielversprechendes Talent, das seinen Weg in der DEL gehen kann. Ich selbst konnte ihn letzte Saison mehrfach scouten. Er ist ein physisch starker Stürmer, dem wir auch schon in der kommenden Spielzeit Einsatzzeiten bei uns zutrauen. In der Vorbereitung bekommt er die Möglichkeit, seinen Platz in unserem Team zu erkämpfen.“

Zwickl nutzt Ausstiegsklausel in seinem Vertrag

Obwohl erst 18 Jahre jung, bestritt der Angreifer in der vergangenen Saison 49 Partien in der DEL2 für die Starbulls Rosenheim inklusive fünf Play-off-Einsätzen. Drei Tore und drei Vorlagen sind seine Ausbeute. Mit den Auftritten im Trikot der Oberbayern machte der Stürmer auf sich aufmerksam und nutzte nun eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, um in Augsburg den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen. Die Panther- Verantwortlichen sind derzeit noch in Gesprächen mit den Starbulls über eine mögliche Förderlizenzregelung für das Offensivtalent.

Der Konkurrenzkampf der jungen Spieler um einen möglichen Platz in der dritten oder vierten Angriffsreihe der Panther dürfte enorm werden. Neben Zwickl haben die Augsburger als U23-Spieler noch Christian Hanke sowie Moritz Elias unter Vertrag. Hanke machte in der vergangenen Saison unter Trainer Mitchell einen deutlichen Leistungssprung. In der Abwehr hat der neue Trainer Bill Peters als U23-Akteure Leon van der Linde und Liron Pellizzari zur Auswahl.

Panther-Sportdirektor Mitchell will mit zehn Ausländern starten

Die Kaderplanung der Panther ist rund einen Monat, bevor das Team in Augsburg zusammenkommt, noch nicht abgeschlossen. Jeweils ein Kontingentspieler im Sturm wie in der Defensive werden noch gesucht. Vorausgesetzt Sportdirektor Mitchell will wieder mit zehn Ausländern wie in der vergangenen Saison starten. Das sei sein Plan, hatte der Deutsch-Kanadier zuletzt gesagt.