Sommer-Paralympics 2024: Sportarten, Disziplinen und Tickets

Olympia 2024 ist geendet, nun starten die Sommer-Paralympics 2024 in Paris. Ab dem 28. August werden etwa 4.400 Athletinnen und Athleten aus 184 Nationen in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Die Sportlerinnen und Sportler mit einer Körper- oder Sehbehinderung werden in 22 Sportarten konkurrieren. Dabei messen sie sich in insgesamt 549 Wettbewerben. Weiterhin gibt es in drei Sportarten verschiedene Wettkämpfe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit intellektuellen Beeinträchtigungen.

Welche Sportarten und Disziplinen wird es geben? Woher bekommen Sie Tickets für die Wettkämpfe? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Sportarten und Disziplinen bei den Sommer-Paralympics 2024

Im August und September messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Paralympics 2024 in insgesamt 23 Sportarten. Welche das sind und wann sie stattfinden, stellen wir Ihnen hier vor.

Blindenfußball

Bei dieser Sportart handelt es sich um eine Adaption des Fußballs, für sehbehinderte und blinde Sportlerinnen und Sportler. Die Besonderheit liegt darin, dass im Ball Rasseln eingenäht sind, damit dieser für alle hörbar ist. 2004 wurde die Sportart in Athen eingeführt und ist seither fester Bestandteil der Paralympics. Bei den Paralympics diesen Sommer werden ausschließlich Männermannschaften im Blindenfußball gegeneinander antreten.

Termine beim Blindenfußball:

1.- 3. September

5. September

7. September - Medaillenentscheidungen

Goalball

Hierbei handelt es sich um eine Mannschaftssportart für Menschen mit Sehbehinderung und Blinde. Beim Spiel müssen die Spielerinnen und Spieler im Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung die Angriffe der gegnerischen Mannschaft abwehren. Ziel ist es, den Ball (mit eingebauten Glocken) ins gegnerische Tor zu werfen, welches von Verteidigerinnen und Verteidigern bewacht wird. Das Tor nimmt die komplette Breite des Spielfeldes ein, weshalb man es mit komplettem Körpereinsatz verteidigen muss. Goalball ist eine der beiden Sportarten, die kein olympisches Pendant hat.

Termine beim Goalball:

29. August - 5. September

5. September - Medaillenentscheidungen

Para Badminton

Die Sportart hat ihr olympisches Debüt 2020 bei den Spielen in Tokio. Genau wie beim olympischen Pendant gibt es Einzel- und Paarwettkämpfe. Das Spielfeld ist dabei den Kategorien angepasst, so ist es beispielsweise kleiner für Menschen im Rollstuhl. Die zugelassenen Einschränkungen bei dieser Sportart sind: orthopädische Beeinträchtigungen, Querschnittslähmung, Tetraplegie, Halbseitenlähmung, Zerebralparese, degenerative neurologische Erkrankungen und neurologische Behinderungen.

Termine beim Para Badminton:

29. August - 2. September

1. - 2. September - Medaillenentscheidungen

Para Boccia

Genau wie beim Goalball handelt es sich beim Para Boccia um eine Sportart, die kein olympisches Pendant hat. Wie beim Boccia geht es hier um Präzision und Geschicklichkeit. Der einzige Unterschied ist, dass die Spielerinnen und Spieler im Rollstuhl sitzen. Angetreten wird in Einzel- und Doppelwettkämpfen (Pair). Je nach Grad der Einschränkung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier Klassen unterteilt, bei denen verschiedene Hilfsmittel, wie eine Rollstuhlstabilisierung, verwendet werden dürfen.

Termine beim Para Boccia:

29. August - 5. September

1., 2. und 5. September - Medaillenentscheidungen

Para Bogenschießen

Para Bogenschießen im olympischen Stil gibt es seit 1960. Dabei nehmen Frauen und Männer im Rollstuhl oder mit anderen Einschränkungen im Stehen teil. Die verwendeten Bogenarten sind Recurve und Compound. Angetreten wird im Einzel, Team und Mixed-Team. Eingeteilt sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Klassen und bekommen auch hier je nach Einschränkung verschiedene Hilfsmittel.

Termine beim Para Bogenschießen:

29. August - 5. September

31. August - 5. September - Medaillenentscheigungen

Para Dressursport

Im Gegensatz zur olympischen Sportart ist die einzige Disziplin beim paralympischen Reitsport die Dressur. Ursprünglich wurde die Sportart als Therapieform für Menschen mit Einschränkungen genutzt, seit 1996 ist sie paralympisch. Zum Programm der Disziplin gehört die Championatsaufgabe, die Teamaufgabe mit Musik und die individuelle Kür. Die Einzelkür steht den besten acht Reiterinnen und Reitern jeder Klasse offen, basierend auf den Ergebnissen der Einzelaufgabe.

Termine beim Para Dressursport:

3. - 4. September - Medaillenentscheidungen

6. - 7. September Medaillentscheidungen

Para Gewichtheben

Hier geht es ums Bankdrücken, doch werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht wie gewohnt in Klassen nach ihren Einschränkungen unterteilt, sondern nach Gewichtsklassen. Das Para Gewichtheben ist seit 1964 in Tokio für Männer olympisch. Die Frauen zogen dann 2000 in Sydney nach.

Termine beim Para Gewichtheben:

4. - 8. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Judo

Para Judo ist eine der beiden Kampfsportdisziplinen bei den Paralympics. Zugelassen sind ausschließlich Menschen mit Sehbehinderung. Die Regeln sind die gleichen wie beim olympischen Pendant. Eingeführt wurde es 1988 bei den Paralympics für Männer und 2004 für Frauen.

Termine beim Para Judo:

5. - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Kanu

Die Kajakwettbewerbe beziehen sich auf Sprint im Flachgewässer. Die Strecke bemisst sich dabei auf 200 Meter. Eingeteilt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Klassen, je nach Einschränkungen. Genutzt werden zwei Bootstypen. Zum einen Kajaks, mit welchen sechs Wettbewerbe bestritten werden. Zum anderen Va‘as, das bedeutet soviel wie kleines Boot, mit diesen werden vier Wettbewerbe bestritten.

Termine beim Para Kanu:

6. - 8. September

7. - 8. September - Medaillenentscheidungen

Para Leichtathletik

In dieser Sportart dürfen Menschen mit körperlichen und intellektuellen Beeinträchtigungen sowie Sehbehinderte teilnehmen. Die Disziplinen sind dabei die gleichen wie bei den Olympischen Spielen, mit Ausnahme von: Hindernislauf, Gehen, Stabhochsprung und Hammerwurf. Je nach Einschränkung und Klassifizierung dürfen auch hier die Sportlerinnen und Sportler Hilfsmittel nutzen.

Termine bei Para Leichtathletik:

30. August - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Radsport

Eingeteilt wird der Radsport in die Disziplinen Straßen- und Bahnradrennen. Entstanden ist die Sportart in den 1980er-Jahren als Tandem-Radfahren für sehbehinderte Menschen, dabei fuhr ein sehender Pilot zur Unterstützung an der Spitze.

Auf der Bahn werden drei Wettkampfarten ausgetragen: Zeitfahren, Einzelverfolgung und Tandem- oder Teamsprint. 1996 wurde die Sportart in Atlanta paralympisch eingeführt. Für jede Art der Behinderung werden verschiedene Fahrradtypen eingesetzt, welche auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.

Termine beim Para Radsport Bahn:

29. August - 1. September - Medaillenentscheidungen an alle Tagen

Auf der Straße gibt es die Wettkämpfe: Einzelzeitfahren, Straßenrennen und Team Reley. Auch hier sind die Fahrradtypen and die Behinderungen und Bedürfnisse angepasst. Paralympisches Debüt feiert die Disziplin 1984 bei den Spielen in New-York.

Termine beim Para Radsport Straße:

4. - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Rudern

Das Para Rudern ist seit 2008 in Peking Teil der Paralympics. Die Strecke von zunächst 1.000 Metern wurde 2021 auf 2.000 Meter erweitert, was der gleichen Länge wie bei Olympia entspricht. Es gibt beim Rudern fünf Wettkämpfe. Unterschieden wird in Einer für Männer und Frauen, Mixed-Doppelzweier und Mixed-Riemenvierer mit Steuermann. Alle Boote sind mit festen Sitzen für Sportlerinnen und Sportler ohne Beinfunktion ausgestattet.

Termine beim Para Rudern:

30. August - 1. September

1. September - Medaillenentscheidungen

Para Schwimmen

Das Para Schwimmen gibt es bereits seit den ersten Paralympics 1960 in Rom. Es ist äußerst populär, da Athletinnen und Athleten mit den unterschiedlichsten Einschränkungen teilnehmen dürfen. Zu den Disziplinen gehören: Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Schmetterling, Freistil und Lagenschwimmen (Medley), welche auf unterschiedlichen Streckenlängen ausgetragen werden.

Termine beim Para Schwimmen:

29. August - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Sportschießen

Diese Sportart gehört seit den Paralympics 1976 in Toronto zum Programm. Die Schützinnen und Schützen treten hier in Gewehr- und Pistolenwettbewerben gegeneinander an. Geschossen wird in den Distanzen 10, 25 und 50 Meter. Je nach Disziplin und eingeteilter Klasse treten die Personen entweder im Stehen, kniend oder in Bauchlage an, wobei verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Termine beim Para Sportschießen:

30. August - 5. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Para Taekwondo

Para Taekwondo ist neben Judo die zweite Kampfsportart bei den Paralympics. In den Wettbewerb wurde sie 2021 in Tokio eingeführt. Teilnehmen dürfen Personen mit Beeinträchtigungen der oberen Gliedmaßen. Die Wettkämpfe sind aufgeteilt in Duelle für Männer und Frauen und dabei jeweils nach Gewichtsklassen unterteilt.

Termine beim Para Taekwondo:

29. - 31. August - Medaillentscheidungen an allen Tagen

Para Tischtennis

Die Sportart ist seit den ersten Paralympics 1960 in Rom Teil des Wettkampfes. Damit ist es länger Teil des Wettkampfes als sein Pendant bei Olympia, welches erst 1988 offiziell eingeführt wurde. Anfangs durften nur Personen im Rollstuhl an der Sportart teilnehmen, aber mittlerweile sind auch andere Einschränkungen zugelassen. Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Beeinträchtigungen wird die Sportart in 11 Klassen unterteilt.

Termine beim Para Tischtennis:

29. August - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen, außer am 2. September

Para Triathlon

Para Triathlon ist eine relativ neue Sportart im Wettkampf. Erst seit Rio 2016 gehört der Triathlon zu den Paralympics. Angetreten wird über die halbe Strecke der Einzelwettkämpfe bei Olympia. Dabei schwimmen die Sportlerinnen und Sportler 750 Meter, radeln 20 Kilometer und laufen 5 Kilometer. Zugelassen sind Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen.

Termine beim Para Triathlon:

1. und 2. September - Medaillenentscheidungen an beiden Tagen

Rollstuhlbasketball

Ursprünglich entstand die Sportart als Rehabilitationsmaßnahme für Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraus entwickelte sich dann die erste Sportart des Parasports und trug damit maßgeblich zur Entstehung der Paralympics bei. Die Regeln bei den Paralympics entsprechen denen, bei den Olympischen Spielen im Stehen. Nur beim Dribbeln gibt es Unterschiede. Hier gibt es kein Doppeldribbling, der Ball darf mit beiden Händen aufgenommen und auf dem Schoß abgelegt werden, bevor weiter gedribbelt wird.

Termine beim Rollstuhlbasketball:

29. August - 8. September

7. und 8. September - Medaillenentscheidungen

Rollstuhlfechten

Wie beim olympischen Pendant besteht die Sportart aus den Disziplinen Florett, Degen und Säbel. Beim Rollstuhlfechten sind die Rollstühle fest fixiert, dadurch besteht immer der gleiche Abstand zur gegnerischen Person. Seit 1960 ist es Teil der Paralympics. Ursprünglich wurde die Sportart von einem Arzt eingeführt, welcher Patienten mit Rückenmarksverletzungen helfen wollte.

Termine beim Rollstuhlfechten:

3. - 7. September - Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Rollstuhlrugby

Hierbei handelt es sich um eine gemischte Mannschaftssportart, bei der Personen mit Beeinträchtigungen an allen vier Extremitäten teilnehmen dürfen. Die Rollstühle werden dabei an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Der Sport vereint Elemente aus Rugby, Basketball und Handball, deshalb wird Rollstuhlrugby mit einem runden Ball anstelle eines ovalen gespielt. Im Jahr 2000 feiert die Sportart paralympisches Debüt.

Termine beim Rollstuhlrugby:

29. August - 2. September

2. September - Medaillenentscheidungen

Rollstuhltennis

Das erste Mal ist die Sportart 1992 in Barcelona Teil der Paralympics. Mittlerweile ist der Sport so beliebt, dass er Teil aller vier Grand-Slam-Turniere ist. Die Regeln sind wie beim olympischen Pendant, mit der Ausnahme, dass der Ball zweimal auf den Boden aufkommen darf, bevor er zurückgeschlagen werden muss.

Termine beim Rollstuhltennis:

30. August - 7. September

4. - 7. September - Medaillenentscheidungen

Sitzvolleyball

Beim Sitzvolleyball handelt es sich um eine Variante der bekannten Sportart, welche im Sitzen gespielt wird. Es treten zwei Teams mit je sechs Spielerinnen und Spielern gegeneinander an. Diese müssen sich mithilfe ihrer Arme über das Spielfeld bewegen. Im Vergleich zum olympischen Volleyball ist das Spielfeld kleiner und das Netz niedriger. Teil der Paralympics ist die Sportart seit 1980 für Männer und seit 2004 für Frauen. Ursprünglich entstand Sitzvolleyball als Rehabilitationssport für verwundete Soldaten.

Termine beim Sitzvolleyball:

29. August - 7. September

6. und 7. September - Medaillenentscheidungen

Tickets für die Paralympics 2024 in Paris

Tickets für die Paralympics 2024 bekommen Sie ausschließlich online über die offizielle Website. Dort können Sie für die verschiedenen Sportarten und Disziplinen Tickets erwerben und diese in der zugehörigen App verwalten. Alternativ läuft die Übertragung der Paralympics 2024 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF.