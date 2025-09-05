Paris FC heizt Konkurrenzkampf an

Es ist ein neues Nachbarschaftsverhältnis, an das sich die Beteiligten noch gewöhnen müssen: Nur eine Straße trennt den Parc des Princes, in dem Paris Saint-Germain (PSG) spielt, vom Stadion Jean-Bouin, der neuen Arena des Paris Football Club (PFC) im Westen von Paris. Der Verein, der nach 46 Jahren wieder in die höchste Spielklasse Frankreichs aufstieg, teilt sich dieses mit der Rugby-Mannschaft Stade Français. Auch aufgrund dieser geografischen Nähe wird die Stimmung eine besondere sein, wenn beide Erstligisten im Januar und am letzten Spieltag im Mai 2026 aufeinandertreffen. Auch wenn die Kräfteverhältnisse nicht ausgewogen sind.

Laut der Zeitung Le Parisien sieht der Präsident des PSG, der katarische Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi, den Aufstieg und den Umzug des Paris FC „wohlwollend, aber mit Vorsicht“. Der neue Chef des PFC wiederum, Antoine Arnault, versicherte, seit Jugendzeiten sei er PSG-Fan. „Der Club wird in meinem Herzen bleiben und ich werde ihn unterstützen – außer zweimal im Jahr.“ Katar, dem PSG über den Staatsfonds Qatar Sports Investment (QSI) gehört, und die Familie Arnault pflegen geschäftliche Beziehungen, die der Sport nicht stören soll.

Antoine Arnaults Vater Bernard ist als Besitzer des Luxuskonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Frankreichs reichster Mann. Er investierte schon in vielen Bereichen und nun auch in den Sport. 2024 wurde LVMH durch sein Sponsoring in Höhe von 150 Millionen Euro „Premium-Partner“ der Olympischen Spiele in Paris, neuerdings tritt der Konzern als Hauptsponsor der Formel 1 auf. Und sein ältester Sohn Antoine, der auch Geschäftsführer der LVMH-Marke Christian Dior ist, wurde über die familieneigene Holding Agache Hauptaktionär des PFC. Dieser bekam mit 130 Millionen Euro in Zeiten, in denen andere französische Klubs sparen müssen, eine komfortable Basis.

Seine Familie habe „nicht die Angewohnheit, Geld zu verschwenden“, sagte Antoine Arnault im Herbst 2024 nach der Übernahme von 52 Prozent des PFC. Red Bull wurde mit elf Prozent Partner, um mit Expertise zu helfen. Sieben Prozent verblieben beim Aktionär BRI Sports Holding und 30 Prozent beim bisherigen Besitzer, dem Geschäftsmann Pierre Ferracci. Die nächste Etappe besteht Arnault zufolge darin, ein schlagkräftiges Team aufzubauen, um den PFC in der Ligue 1 zu halten. Vier Transfers ließ man sich 45 Millionen Euro kosten. Einer der Neuzugänge ist Torhüter Kevin Trapp, der zwischen 2015 und 2018 mit PSG Titel um Titel holte. Dass der deutsche Ex-Nationaltorwart ein erstes Interview in einem „einwandfreien Französisch“ gab, vermerkte Le Figaro lobend.

Jürgen Klopp witzelte über das alte Stadion

Auch der Umzug vom Südosten der Hauptstadt ins Stadion Jean-Bouin ist ein wichtiges Element im Bemühen, die Fanbasis zu vergrößern. Das Stade Charléty galt nicht nur als windig, sondern auch die Leichtathletik-Bahn zwischen Zuschauerraum und Spielfeld als störend. „Das letzte Mal, dass ich ein Match aus so großer Entfernung gesehen habe, war im Fernsehen“, witzelte Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp.

Dass Paris künftig wieder über zwei Erstligisten verfügt, wird von Experten begrüßt als „Ende einer anormalen Situation“. Diese entstand, weil Ex-Präsident Jacques Chirac nur einen Hauptstadtclub wollte, sagt Olivier Boudot, Co-Autor des Buchs „Paris FC – 50 Jahre Leidenschaft“. „PSG erhielt deshalb die gesamte offizielle Unterstützung.“ Der Ursprung beider Vereine hängt dabei eng zusammen. 1969 wurde der PFC gegründet, ein Jahr später erfolgte die Fusion mit Stade Saint-Germain, daraus ging der Paris Saint-Germain FC hervor. Doch schon 1972 trennten sich die Wege wieder. PFC blieb erstklassig, PSG fiel in die Liga drei ab. Das änderte sich mit den Jahren und spätestens mit dem Einstieg Katars, das insgesamt bereits mehr als zwei Milliarden für Spielertransfers ausgegeben hat.

PSG wurde zum Klub der Stars

PSG wurde zum „Klub der Stars“, während der PFC eher das Image eines nur noch halb-professionellen Vereins ohne klare Identität bekam. Zumindest war er für sein gutes Trainings- und Ausbildungszentrum in Orly südlich von Paris bekannt Auch dieses soll ausgebaut und von acht auf 18 Hektar vergrößert werden. Die Pariser Fans reagierten überwiegend positiv auf die Veränderungen. „Das wird dem französischen Fußball guttun“, heißt es in Foren, wo aber auch auf das Hauptproblem des Paris FC hingewiesen wird: eine treue Anhängerschaft zu finden und die Dominanz des PSG zu brechen. „Ich bin aus Paris und habe nie im Leben einen Fan des PFC getroffen“, schrieb ein Kommentator. Allerdings hat die Familie Arnault, die sich in Geschäftsfragen selten täuscht, erklärt, sie habe Zeit: Das Projekt sei ein langfristiges.