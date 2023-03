Früher Tod von Freestyle-Weltmeister erschüttert den Skisport

Die russische Skisport-Szene trauert um einen Weltmeister: Pawel Krotow ist tot. Der Freestyler wurde nur 30 Jahre alt.

Traurige Nachricht für den Skisport: Der russische Freestyle-Skifahrer Pawel Krotow ist im Alter von 30 Jahren völlig überraschend verstorben. Der Schock in Russlands Wintersport-Szene sitzt tief. "Viele Menschen erinnern sich an Pawel als einen freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen. Der Familie, den Verwandten und Kollegen von Pawel Krotow drücken wir unser tiefes und aufrichtiges Beileid aus", heißt es in einem öffentlichen Statement des russischen Freestyle-Verbands.

Die Todesumstände Krotows sind bereits geklärt. "Nachts, als er schlief, platzte ein Gehirngefäß", sagte Alexander Pongilsky, Cheftrainer des russischen Nationalteams, der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Demnach sei Krotow in der Nacht vom 24. auf den 25. März an einer plötzlichen Hirnblutung gestorben. Die Rettungsversuche sollen zu spät gekommen sein.

Freestyle-Skifahrer Pawel Krotow ist tot: Er wurde mit Russland Weltmeister

Über viele Jahre hinweg galt Krotow als Russlands bester Ski-Freestyler. Seine beste Disziplin stellte "Aerials" dar, was ins Deutsche übersetzt "Springen" heißt. In der Disziplin zeigen die Athletinnen und Athleten pro Wettkampf zwei Kunstsprünge. Bei diesen können sie unterschiedliche Kombinationen von Drehungen, Salti und Grätschen wählen. Aus der Kombination ergibt sich der jeweilige Schwierigkeitsgrad eines Sprungs.

Krotow gewann in seiner Spezialdisziplin 2011 die russische Meisterschaft. In den Jahren 2015, 2016 und 2020 landete er jeweils auf dem zweiten Platz. Sein Karriere-Highlight erlebte der Russe bei der WM 2021. Zusammen mit Maxim Burow und Ljubow Nikitina wurde er im schwedischen Idre Team-Weltmeister. Im Einzel holte er hinter Burow und dem US-Amerikaner Christopher Lillis Bronze.

Tot von russischem Skifahrer: Pawel Krotow hatte 2011 sein Debüt gefeiert

In 46 Weltcup-Wettkämpfen schaffte es Krotow insgesamt 46 Mal auf das Podest. Sein Weltcup-Debüt hatte er im Januar 2011 gegeben. Schon ein Jahr später konnte er seinen ersten Sieg feiern, er gewann den Wettkampf im kanadischen Mont Gabriel. 2020 konnte Krotow dann in Moskau seinen zweiten Weltcup-Sieg einfahren. Mit diesem Sieg war ein Traum Krotows Wirklichkeit geworden. Ganz in der Nähe seines Heimatortes: Der Russe war in Jaroslawl, knapp 300 Kilometer nordöstlich von der russischen Hauptstadt, geboren worden.

Im Aerials-Gesamtweltcup fuhr Krotow in der Saison 2019/2020 mit dem zweiten Rang sein bestes Ergebnis ein. Zweimal nahm er zudem an Olympischen Winterspielen teil. 2014 wurde er in Sotschi Zehnter, 2018 verpasste er in Pyeongchang haarscharf eine Medaille und wurde Vierter.