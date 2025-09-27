WM-Medaille in Gefahr? Paddel von Kanutin Ricarda Funk verschollen

Ist die Mission WM-Medaille von Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk in Gefahr? Ein extra für sie bearbeitetes Ersatzpaddel ist auf dem Weg nach Australien, wo in Penrith vom 29. September bis 4. Oktober die Titelkämpfe stattfinden, nach Flugwirren verschollen. In der Vorbereitung auf die WM war ihr Arbeitsgerät entzweigegangen. „Das Paddel liegt in ein paar Teilen unreparierbar, die Fläche ist locker“, sagte die 33-Jährige vom KSV Bad Kreuznach, die allerdings auch ein Ersatzpaddel vor Ort hat.

Funk hat aber sofort Hilfe angefordert: „Mein Papa hat ein neues Paddel gebaut.“ Seit zwei Wochen trainiert die Medaillenhoffnung auf der Olympiastrecke von 2000 - rund 60 Kilometer von Sydney entfernt - zusammen mit der deutschen Mannschaft.

Paddel in Frankfurt bei Umbuchung nicht auffindbar

Das neue Stück trat am Donnerstag mit der Pressesprecherin der Kanuten den Weg von Dresden nach Australien an. Doch der Flug von Frankfurt nach Singapur wurde wegen eines Schadens an der Maschine über Baku zurück nach Frankfurt beordert. In der darauffolgenden Hektik mit Umbuchungen verschwand das als Sperrgepäck aufgegebene Paddel spurlos.

Singapore Airlines wollte eine Verlustmeldung nicht aufnehmen, weil der erste Flug von Lufthansa durchgeführt wurde. Und bei der deutschen Fluggesellschaft war niemand in der Kürze der Zeit bis zum neuen Einchecken der Pressesprecherin erreichbar.

Für die Athletin ist das neue Paddel sehr wichtig, um auch bei der WM Erfolge einzukalkulieren: „Ich bin sehr sensibel, was Winkel, Einstellungen oder die Fläche betrifft. Wenn es um Medaillen geht, muss alles stimmen. Mein Papa gibt mir Vertrauen ins Material“, sagte Funk, die nun darauf hofft, dass das Paddel irgendwie doch noch rechtzeitig in Down Under ankommt. (dpa)