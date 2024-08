Pferderennen Große Woche startet - Stargalopper Fantastic Moon erwartet

Ab Samstag herrscht auf der Galopprennbahn in Iffezheim wieder Hochbetrieb. An fünf Renntagen geht es um insgesamt rund 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Ein Highlight steht zum Abschluss an.