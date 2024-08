Englische Topfavoritin Tiffany gewinnt Stutenpreis

Die vier Jahre alte englische Top-Favoritin Tiffany war am Samstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim von 10.100 Zuschauern eine Nummer zu groß für die deutschen Stuten. Im T. von Zastrow-Stutenpreis setzte sich die von Luke Morris trainierte 17:10-Favoritin nach 2.400 Metern gegen Diamond Crown (Hugo Boutin) und Spirit of Dreams (Anna van den Troost) durch, die zweite englische Stute im Rennen.

Die von Englands Trainer-Legende Sir Mark Prescott trainierte Siegerin gewann beim elften Start ihr siebtes Rennen, hat sich von Start zu Start gesteigert und in dem mit 70.000 Euro dotierten Iffezheimer Rennen ihren bislang größten Sieg erreicht.