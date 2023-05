André Thieme gewinnt zweite Derby-Quali

Europameister Thieme gewinnt in der zweiten Qualifikation auf Contadur. Im deutschen Spring-Derby am Sonntag setzt er aber auf ein anderes, ein jüngeres Pferd.

Nach seinem Fehlstart zum Auftakt des Turnierklassikers in Hamburg hat Europameister André Thieme in der zweiten Qualifikation zum deutschen 92. Spring-Derby wieder in die Spur gefunden. Der 48-Jährige aus Plau am See gewann die mit 53.000 Euro dotierte Prüfung auf Contadur. Im vergangenen Jahr war das Duo beim Derby Dritter geworden.

Dennoch verzichtet Thieme am Sonntag bei der mit 153.000 Euro ausgeschriebenen 92. Auflage des Derbys auf den 15 Jahre alten Hengst und wird stattdessen auf den jungen Paule setzen. Mit dem erst neun Jahre alten Wallach wurde er am Freitag nach einem Abwurf 16. "Ich habe meinen Kandidaten für Sonntag gefunden", sagte Thieme im NDR nach seinem Ritt mit Paule.

Der Grund für den Verzicht auf den Derby-erfahrenen Contadur lag am Eindruck vom Mittwoch. Thieme war im ersten Ausscheidungsspringen mit Contadur ausgeschieden. Der Hengst hatte Probleme nach einem Sprung über den Buschoxer und wurde ängstlich. "Dieses Missgeschick am ersten Tag ist wirklich gravierend. Und ich habe Angst, dass da was hängenbleibt bei ihm. Deswegen tun wir ihm das nicht an", sagte der dreimalige Derby-Sieger.

Dass Contadur in Derby-Form ist, zeigte er bei seinem Auftritt am Freitag. Souverän meisterte er den Parcours, bei dem es erstmals unter anderem auch über den drei Meter hohen Wall ging. Mit der schnellsten fehlerfreien Runde verwiesen Thieme und sein Hengst den Iren Shane Green auf Scarteen und den erst 21-jährigen Marvin Jüngel aus dem sächsischen Kamenz auf Balou's Erbin auf die Plätze zwei und drei. Die für Polen startende Derby-Vorjahressiegerin Cassandra Orschel wurde auf Dacara nach zehn Strafpunkten 33.

Am Samstag steht der mit 300.000 Euro dotierte Große Preis im Mittelpunkt in Klein Flottbek. Erstmals seit 2008 zählt das Springen nicht zur Millionenserie Global Champions Tour.

(dpa)