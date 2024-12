Isabell Werth setzt Erfolgsserie fort

Dressurreiterin Isabell Werth hat beim Frankfurter Festhallen-Reitturnier ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Die 55-Jährige aus Rheinberg und ihr Wallach Quantaz erhielten im Grand Prix eine Bewertung von 75,022 Prozent. Für die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt und Quantaz war es in diesem Jahr bereits der siebte Sieg bei internationalen Grand-Prix-Prüfungen.

Zweite wurde Katharina Hemmer (Borchen) mit Denoix (73,283). Den dritten Platz belegte Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso (71,717). Höhepunkte für die Dressurreiter in Frankfurt sind der Grand Prix Special am Samstag und die Kür am Sonntag. Insgesamt gibt es bei der 51. Auflage des Turniers rund 480.000 Euro zu gewinnen.

Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, gewinnt den Grand Prix in der Frankfurter Festhalle. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa