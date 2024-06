Pferdesport

vor 20 Min.

Löser gewinnt erste Prüfung der Springreiterinnen in Balve

Bei den Springreiterinnen fällt am Samstag die Entscheidung.

Elf Paare bleiben in der ersten Wertungsprüfung ohne Abwurf und am schnellsten absolviert Emilia Löser den Parcours bei den deutschen Meisterschaften. Aber erst am Samstag wird der Titel vergeben.

Emilia Löser ist mit einem Sieg in die deutschen Meisterschaften der Springreiterinnen gestartet. Die 23-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Niederneisen gewann in Balve auf ihrem Hengst Dexter Bois Margot in einer Zeit von 71,48 Sekunden. Brit Haselhoff und Katniss landeten auf dem zweiten Platz vor Stephi de Boer mit Querida. Insgesamt blieben elf Paare in der mit 10 .700 Euro dotierten Prüfung fehlerfrei. Die Titelentscheidung fällt am Samstag nach zwei weiteren Umläufen. (dpa)

