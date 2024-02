Reiter Rose: Olympia-Aus wegen Borat-Badeanzug?

Die Verkleidung sollte lustig sein. Doch einem australischen Olympia-Reiter droht nach dem Ritt in einem Film-Kostüm Ärger.

Der australische Vielseitigkeitsreiter Shane Rose könnte die Olympischen Spiele in Paris wegen eines gewagten Kostüms verpassen.

Der 50-Jährige war bei einem Jux-Springen in der Nähe von Sydney in verschiedenen Verkleidungen gestartet, unter anderem in einem knappen Badeanzug wie er von der Filmfigur Borat bekannt ist. Der australische Reitverband EA hat Rose nach einer Beschwerde vorläufig von Wettbewerben ausgeschlossen und eine Untersuchung angekündigt.

Dem Sydney Morning Herald sagte der Reiter: "Mit ein bisschen Glück wird das alles in ein paar Tagen zum Lachen sein." Er habe "nicht das Gefühl, dass ich etwas besonders Schlechtes getan habe. Im Nachhinein hätte ich überdenken sollen, was ich getan habe, aber damals dachte ich, es war nur ein bisschen Spaß." Rose gewann mit der australischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2008 und 2021 Silber sowie 2016 Bronze.

"Shane wurde nicht suspendiert oder sanktioniert", schrieb der Verband Equestrian Australia. "Wie bei allen Hochleistungssportlern unter diesen Umständen üblich, wurde er für einige Tage von Wettkämpfen zurückgehalten, während die Untersuchung durchgeführt wird." Eine Entscheidung werde in der kommenden Woche erwartet.

(dpa)