Siegesserie der deutschen Springreiter gerissen

Die Siegesserie der deutschen Springreiter im Weltcup ist beendet. Bei der sechsten Etappe der Serie in Madrid verpasste Marcus Ehning im Stechen den ersten Platz und kam mit Revere auf Platz vier. Das Springen in der spanischen Hauptstadt gewann der Italiener Piergiorgio Bucci mit seinem Pferd Hantano vor dem Iren Michael Pender mit Los Angeles

Zuvor hatte es drei deutsche Weltcup-Siege in Folge gegeben. Richard Vogel gewann die Stationen in Lyon und Stuttgart, seine Freundin Sophie Hinners dazwischen die Etappe in Verona. Vogel und Hinners waren in Madrid nicht am Start.

Ehning blieb in der ersten Runde mit Revere fehlerfrei und erreichte als einziger Starter aus dem deutschen Quartett das Stechen. In der entscheidenden Runde ritt der 50 Jahre alte Profi aus Borken sicher, aber ohne das letzte Risiko. Im Ranking der Serie sprang Ehning dennoch auf Platz sechs. Es führt nach sechs von vierzehn Stationen der Franzose Kevin Staut vor Vogel.