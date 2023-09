Springreiten: Nationalteam in Kanada auf Platz zwei

Die deutsche Springreiter-Nationalmannschaft hat beim Turnier im kanadischen Spruce Meadows den zweiten Platz belegt.

Das Quartett um den erfahrenen Hans Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Elysium musste sich bei der Veranstaltung in der Nähe von Calgary nur Irland geschlagen geben. Auf Platz drei kam Kanada.

Dreher lieferte das beste Ergebnis des Teams und kassierte in den zwei Runden wegen Zeitfehlern nur zwei Strafpunkte. Zur deutschen Mannschaft gehörten zudem die in Belgien lebende Kendra Claricia Brinkop mit In Time, Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy und Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet, die jeweils vier Strafpunkte hatten.

(dpa)