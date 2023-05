Springreiter André Thieme gewinnt Großen Preis in Rom

Der deutsche Springreiter André Thieme hat überlegen den Großen Preis beim Fünf-Sterne-Turnier in Rom gewonnen.

Der deutsche Springreiter André Thieme hat überlegen den Großen Preis beim Fünf-Sterne-Turnier in Rom gewonnen. Mit seiner Stute Chakaria gelang dem 48-Jährigen aus Plau am See im entscheidenden zweiten Umlauf der schnellste fehlerfreie Ritt (42,64 Sekunden).

Der Erfolg brachte ihm ein Preisgeld von 125 000 Euro ein. Zweiter wurde der Schwede Jens Fredricson mit Cosmopolit (0/45,19), auf dem dritten Rang platzierte sich der Brasilianer Stephan de Freitas Barcha mit Egipcio (0/47,46). Weitere deutsche Reiter wurden nicht platziert.

(dpa)