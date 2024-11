Springreiter Vogel siegt in Lyon

Olympia-Reiter Richard Vogel hat das Weltcup-Springen im französischen Lyon gewonnen. Mit einer fehlerfreien Runde im Stechen sicherte sich der 27-jährige Marburger auf seinem Olympia-Pferd United Touch bei der dritten Weltcup-Etappe dieser Saison den Sieg. Vogel absolvierte den Stechparcours in 37,36 Sekunden. Knapp dahinter folgte auf Platz zwei Harrie Smolders im Sattel von Monaco. Der Niederländer war 16 Hundertstelsekunden langsamer als der Sieger. Der Spanier Eduardo Alvarez Aznar belegte mit Legend Platz drei.

«Ich bin überwältigt», sagte Vogel. «United hat einmal mehr gezeigt, wie außergewöhnlich er ist.» Neben 77.150 Euro Siegprämie nahm Vogel außerdem 20 Weltcup-Punkte für den Sieg mit nach Hause und setzte sich damit auf Platz sieben des vorläufigen Rankings.

Insgesamt stehen in dieser Saison 14 Weltcup-Etappen für die Springreiter der Westeuropa-Liga auf dem Programm, Lyon war Etappe Nummer drei. Mit Stuttgart im November und Leipzig im Januar treffen sich die internationalen Springreiter auch zweimal in Deutschland, um Weltcup-Punkte zu sammeln. Das Weltcup-Finale findet Anfang April in Basel statt.