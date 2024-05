Golf-Superstar Scottie Scheffler kurzzeitig festgenommen

Vor der zweiten Runde der PGA Championship in Kentucky sorgt Superstar Scottie Scheffler für Aufregung abseits des Platzes. Der Turniertag startet später als geplant.

Golf-Superstar Scottie Scheffler ist übereinstimmenden US-Medienberichten am Austragungsort der PGA Championship in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Der Vorfall habe sich vor dem Beginn der zweiten Runde am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) ereignet, berichtete der Fernsehsender ESPN. Demnach soll Scheffler, Weltranglistenerster der USA, den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sein, die auf einen tödlichen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger vor dem Golfplatz folgten.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Gerichtsakten, dem 27-Jährige würden unter anderem Tätlichkeit gegen einen Polizisten und rücksichtslosen Fahrens vorgeworfen. Die Turnierleitung teilte auf X mit, dass sich der Start der zweiten Runde "wegen eines Unfalls in der Nähe des Platzes" um knapp anderthalb Stunden verschiebe. Kurze Zeit später berichteten US-Medien, Scheffler sei zum Austragungsort zurückgekehrt.

Die PGA Championship veröffentlichte kurz darauf ein Statement Schefflers. Darin bestätigt er die Festnahme indirekt und schreibt zu dem Vorfall, es habe sich um eine "sehr chaotische Situation" gehandelt. Es sei nie seine Absicht gewesen, Anweisungen zu missachten. Er hoffe, dies nun hinter sich zu lassen und sich auf den Golfsport zu konzentrieren. Der Familie des bei dem Verkehrsunfall getöteten Mannes spreche er sein Beileid aus.

(dpa)