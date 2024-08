Phönix Lübeck - Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Der DFB-Pokal startet am Freitag, dem 16. August, in die Saison 2024/25 und bietet damit erneut einen Schauplatz für Fußballduelle zwischen teilweise sehr ungleichen Gegnern, denn hier treffen unter Umständen Bundesligavereine auf Amateurmannschaften. Die Begegnung zwischen Phönix Lübeck und dem BVB verkörpert diese Idee in jedem Fall, denn hier tritt ein erfolgreicher Erstligist gegen eine Mannschaft aus der Regionalliga an.

Phönix Lübeck spielt dabei in der Regionalliga Nord und hat die vergangene Saison dort auf dem dritten Platz abgeschlossen; in den vergangenen 20 Jahren war der Verein aber auch bereits sechst- oder siebtklassig unterwegs. Der BVB dagegen hat den DFB-Pokal schon mehrfach gewonnen, war bisher achtmal deutscher Meister und auch bereits einmal Champions-League-Sieger. In der vergangenen Saison ist der BVB im DFB-Pokal im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden; in der Champions League 2023/24 reicht es zwar für den Finaleinzug, dort unterlag die Mannschaft allerdings Real Madrid.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie stattfindet und wie man sie verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream. Dabei wird auch die Frage geklärt, ob das Spiel im Free-TV gezeigt wird.

Phönix Lübeck - BVB im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan des DFB-Pokals 24/25 gibt es vor: Die Partie zwischen Phönix Lübeck und dem BVB findet am Samstag, 17. August 2024, statt. Der Anstoß ist für 18 Uhr angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Regionalliga Nord bereits wieder begonnen, während sich die Bundesliga laut Spielplan noch in der Sommerpause befindet. Die Übertragung der höchsten Fußballliga findet erst ab dem 23. August 2024 wieder statt.

Ausgetragen wird die Partie zwischen Phönix Lübeck und dem BVB im Volksparkstadion in Hamburg. Dabei handelt es sich weder um die Heimspielstätte der Dortmunder noch der Lübecker, sondern um das Stadium des Hamburg SV. Diese Ausweichmöglichkeit wurde gewählt, da die Heimstätte von Phönix Lübeck lediglich Platz für rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet.

Phönix Lübeck gegen Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 liegt in erster Linie in den Händen des Pay-TV-Senders Sky. Wer wirklich alle Spiele des Turniers mitverfolgen möchte, kommt also um ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Anbieter nicht herum. Das Sportpaket ist dabei aktuell für 25 Euro erhältlich. Wer über den DFB-Pokal hinaus auch noch die 1. und 2. Bundesliga verfolgen will, der muss 35 Euro hinlegen.

Ferner zeigen auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einzelne Partien des Pokals. Darunter sind etwa die beiden Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Vereinzelt gibt es auch Spiel aus der ersten Runde im Free-TV zu sehen – die Partie zwischen Phönix Lübeck und Borussia Dortmund ist allerdings nicht dabei. Damit läuft die Begegnung lediglich bei Sky, sowohl im TV als auch im Stream.

Datum: Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Volksparkstadion in Hamburg

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Lübeck vs. Dortmund im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Erstligist Borussia Dortmund startet als klarer Favorit in die Partie am 17. August 2024. Schaut man sich die Bilanz der beiden Vereine an, liegt überraschenderweise aber tatsächlich Phönix Lübeck vorn. Allerdings sind die beiden Vereinen bisher auch nur einmal aufeinandergetroffen und diese Begegnung liegt bereits 86 Jahre zurück: Am 28. August 1938 besiegte Phönix Lübeck den BVB mit 2:1. Seitdem ist jedoch einiges an Fußballgeschichte geschrieben worden – unter anderem wurde der BVB achtmal Deutscher Meister und hat fünfmal den DFB-Pokal gewonnen.