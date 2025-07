Auch in Augsburg wächst die Pickleball-Begeisterung

Vor genau 50 Jahren wurde die Sportart Pickleball erfunden. Angeblich 1965 von drei amerikanischen Vätern auf Bainbridge Island, die für ihre Kinder eine Freizeitbeschäftigung suchten. So entstand das originelle Ballspiel, das daraufhin in Windeseile viele neue Fans in den USA und Kanada fand. Mittlerweile ist die Begeisterung für Pickleball auch über den großen Teich geschwappt. In Europa entstehen immer mehr Vereine und Abteilungen, die diese Mixtur aus Tennis, Tischtennis und Badminton anbieten. In Augsburg ist der TSV Haunstetten eine erste Anlaufstelle für Pickleball-Interessierte.

Bereits 2017 wurde diese jüngste Sparte des Vereins gegründet, der heutige Abteilungsleiter Hans-Joachim Fischer stieß erst ein paar Jahre später dazu. Er war bei seinen Besuchen in den USA erstmals mit der Sportart in Berührung gekommen und hat sich sofort dafür begeistert. „Selbst Einsteiger können mit ein wenig Übung gleich große Verbesserungen feststellen. Das motiviert und macht Spaß“, berichtet er vor einem Training seiner Pickleball-Mitglieder in der Turnhalle der Reischleschen Wirtschaftsschule. An fünf Tagen in der Woche wird Indoor oder Outdoor trainiert, doch Fischer bräuchte angesichts des regen Zuspruchs eigentlich weitere Belegungszeiten. „Ich würde mir wünschen, dass wir von der Stadt Augsburg mehr Hallenkapazitäten bekommen würden, sonst kann die Sportart hier aufgrund von mangelnden Trainingszeiten gar nicht mehr wachsen.“

Während der Coronazeit ist die Sportart Pickleball populär geworden

Die meisten, die im Verein ein Schnuppertraining absolvieren, würden auch bleiben, erzählt Fischer. So ist die Abteilung mittlerweile seit ihrem Start mit gerade mal acht Mitgliedern mittlerweile auf knapp 60 angewachsen. Tendenz steigend. Wie auch in ganz Deutschland, besonders im Norden. „Dort könnten sie jeden Monat einen neuen Verein aufmachen, so groß ist der Andrang“, erzählt Fischer lachend. Vor allem während der Coronazeit sei die Sportart populär geworden, weil auf kleinstem Raum mit einfachen Mitteln gespielt werden könne.

Pickleball kann im Freien oder in der Halle gespielt werden

Denn egal, ob im Freien oder in der Halle, die Netze – niedriger als beim Tennis – sind schnell und unkompliziert aufgebaut, die Mitglieder stellen sich auf den abgesteckten Spielfeldern in Zweier- oder Viererteams auf, und los geht es. Da die Felder deutlich kleiner sind als beim Tennis, gibt es schnell die ersten Erfolgserlebnisse. Der athletische wie konditionelle Anspruch ist erst einmal geringer. „Es ist eine Sportart, die man in jedem Alter betreiben kann. Männer, Frauen, Kinder – alle können miteinander spielen. Nach der dritten Trainingseinheit sieht man schon eine deutliche Leistungssteigerung. Die Sportart ist in jedem Alter gut für die Hand-Augen-Koordination“, schwärmt Fischer.

Er berichtet gern über seine persönlichen Erlebnisse, die ihm in Las Vegas sogar ein Pickleball-Match mit Tennislegende Steffi Graf ermöglicht haben. „Dabei habe ich nie Tennis oder Badminton gespielt, habe also ohne Vorkenntnisse angefangen und jetzt schon viele Medaillen in Deutschland und auch in den USA gewonnen. Wenn man ein bisschen interessiert ist und sich weiterentwickeln will, kann man schnell Turniere spielen.“

Icon Vergrößern Die Pickleballausrüstung: Ein gelochter Ball sowie ein Kunststoff-Schläger mit Aluminiumkern. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Die Pickleballausrüstung: Ein gelochter Ball sowie ein Kunststoff-Schläger mit Aluminiumkern. Foto: Klaus Rainer Krieger

Fischer gehört zudem zum erfolgreichen Punktspielteam der Haunstetter Pickleball-Abteilung. Mit seinen Teamkollegen Heiko Voepel, Johannes Ketterl, Dr. Johannes Weißenberg und Henry Miller ist der Abteilungsleiter in diesem Jahr nicht nur ungeschlagen Meister der Liga Südwest geworden, das Team hat auch souverän das erstmals durchgeführte Finale der Deutschen Pickleball Liga 2 gewonnen. „In Summe waren wir die ausgeglichenste Mannschaft und konnten dann auch noch viele enge Spiele gewinnen“, berichtet Fischer von dem gelungenen Auftritt in der Nähe von Frankfurt. Und wenn sich diese erfahrenen und technisch versierten Mannschaftsspieler duellieren, ist der Unterschied zur Einsteigergruppe offensichtlich. Denn dann wird das kleine Spielfeld zur Herausforderung, die druckvollen Auf- und Angriffsschläge lassen den Gegnern nur wenig Reaktionszeit, schnelle Beine, gute Reflexe und sichere Schlagtechnik sind gefragt.

Pickleball-Abteilungsleiter Hans-Joachim Fischer setzt nun auf die Jugend

Als neues großes Ziel hat sich Abteilungsleiter Fischer nun vor, verstärkt auch junge Leute für die Sportart Pickleball anzuwerben, sei es über Schnuppertrainingseinheiten oder über eine mögliche Einbindung in die Ganztagsschule. Er ist überzeugt, dass er auch dort die Begeisterung für seine niederschwellige Sportart schüren kann. „Und wenn man früh mit Pickleball anfängt, dann kann es auf ein richtig hohes Level gehen“, verspricht Fischer.