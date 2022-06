Prozess gegen Platini und Blatter: Anwalt fordert Freispruch

Mit Michel Platini und Sepp Blatter stehen derzeit die zwei ehemals einflussreichsten Männer im Weltfußball vor Gericht. Bei dem Prozess geht es um Millionenzahlungen. Nun fordert der Anwalt Freispruch.

Joseph Blatter (86) war FIFA-Präsident, Michel Platini (66) Ex-UEFA-Chef – nun stehen die beiden Männer gemeinsam vor Gericht. Lange Zeit gaben sie den Ton im Weltfußball an – und sollen dabei betrogen, Urkunden gefälscht haben; Millionen sollen geflossen sein.

Nun fordert Platinis Anwalt Dominic Nellen Freispruch. Platini sei undschuldig. Zudem prangerte er an, sein Mandant sei Opfer öffentlicher Vorverurteilung – auch durch die Schweizer Justiz. Die sichergestellten Vermögenswerte in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro seien wieder an Platini herauszugeben, so Nellen. Auch Blatter forderte einen Freispruch. Im Prozess um die beiden Fußball-Funktionäre starteten am Montag vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona die Plädoyers der Verteidigung.

Freispruch oder Haftstrafe und Millionenstrafe? Urteil um Blatter und Platini am 8. Juli

Am vergangenen Mittwoch hatte die Schweizer Bundesanwaltschaft für die beiden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von jeweils einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung gefordert. Platini soll außerdem eine Geldstrafe von 2,16 Millionen Euro zahlen. Das endgültige Urteil soll am 8. Juli fallen.

Video: SID

"Stets vollkommene Transparenz an den Tag gelegt und nach Treu und Glauben gehandelt" hätte Platini, so sein Verteidiger. Er habe nichts Unrechtes getan. Auf eine Entschädigung würde Platini verzichten, obwohl der durch den Prozess entstandene Schaden für ihn unbezifferbar hoch sei. Das Einzige, was für ihn zähle, sei sein Freispruch.

In ihrem Plädoyer hat die Bundesanwaltschaft gesagt, die Angeklagten würden "nicht den Hauch von Reue" zeigen. Sie sollen untereinander Absprachen getroffen haben, das würde für eine "nicht unbeachtliche kriminelle Energie" sprechen.