Deutscher Spieler Cheetiin holt vierten Platz in Fortnite-WM

Ein deutscher Fortnite-Spieler erkämpft sich mit seinem Duo den vierten Platz bei der Fortnite-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Der WM-Titel bleibt jedoch nicht in Europa.

Das 18-Jährige deutsche Fortnite-Talent "Cheetiin" und sein schwedischer Duo-Partner "Pixie" haben im Finale der Fortnite-Weltmeisterschaft den vierten Platz belegt. Die büergerlichen Namen der beiden Spieler wurden vom Veranstalter Epic Games nicht mitgeteilt.

Zuvor schafften das Duo den Einzug in die Bracket-Stage nur knapp auf dem zehnten Platz im Last Chance Major. Dieses Turnier war für die Spieler die letzte Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren. Die folgende Lower Bracket verlief für Cheetiin und Pixie problemlos. Mit einem Sieg in Runde zwei und einem achten Platz in der Gesamtwertung war der Finaleinzug sicher.

Im Finale katapultierten sich die deutsch-schwedischen Spieler durch eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel zunächst auf den zweiten Platz. In den letzten Runden verloren sie jedoch an Momentum und beendeten das Turnier auf dem vierten Rang.

Weltmeister wurden der Kanadier Matthew "Mero" Faitel und der US-Amerikaner "Cooper", dessen richtiger Name ebenfalls nicht mitgeteilt wurde.

Erste Fortnit-Weltmeisterschaft seit 2019

Erstmals gab es eine Fortnite-Weltmeisterschaft 2019 mit einem gigantischen Preisgeld von insgesamt 30 Millionen US-Dollar. In den folgenden Jahren fiel der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Dieses Jahr fand die WM nach langer Pause in der Royal Arena in Kopenhagen statt. Dabei hatten die 73 Teams eine Chance auf Preisgelder in Höhe von knapp 4 Millionen US-Dollar.

(dpa)