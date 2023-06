Polen - Deutschland live im Free-TV und Stream: Länderspiel-Übertragung am Freitag

Polen - Deutschland live im Free-TV und Stream: Hier kommen alle Infos zur Länderspiel-Übertragung - Termin, Uhrzeit und Bilanz beider Teams.

Der DFB steuert mit einer Reihe von Freundschaftsspielen auf die Heim-WM 2024 zu: Das 1.000 Länderspiel der Nationalmannschaft war eine von drei Begegnungen, die im Juni innerhalb weniger Tage über den Rasen gehen. Die symbolträchtige Tausender-Begegnung fand am 12. Juni im Bremer Weserstadion gegen die Ukraine statt und sollte ein deutliches Statement für den Frieden sein. Am 20. Juni geht es in Gelsenkirchen gegen Kolumbien, und zwischen diesen beiden Matches liegt die Begegnung Polen vs. Deutschland in Warschau - am 16. Juni. Bundestrainer Hans Flick hat dfb.de zu Protokoll gegeben: "Neben diesem ganz besonderen Spiel gegen die Ukraine haben wir mit Polen und Kolumbien zwei weitere attraktive Gegner auf unserem Weg zur Heim-EM gefunden. In diesen Länderspielen wollen wir auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat."

Das übrige Jahresprogramm der DFB-Männer mit weiteren Testspielen im Herbst ist offiziell noch nicht in trockenen Tüchern. Experten munkeln was von Gegnern wie Vize-Weltmeister Frankreich und einer möglichen USA-Reise. Auch Österreich ist angeblich schon in diversen Glaskugeln verschwommen sichtbar geworden. Wir halten und hier lieber an handfeste Tatsachen und informieren Sie hier über alle wichtigen Fact & Figures zum Spiel Polen gegen Deutschland.

Polen - Deutschland: Termin und Uhrzeit des Fußball-Länderspiels

Dieses Spiel läuft aufgrund der Verträge mit der UEFA ab 20.45 Uhr - zuletzt sind immer mehr Forderungen nach früheren Anstoßzeiten von Länderspielen laut geworden. Wir halten also fest: Polen gegen Deutschland steigt am 16. Juni 2023 um Viertel vor Neun im Warschauer Stadion Narodowy.

Polen gegen Deutschland live im TV und Stream: Länderspiel-Übertragung

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: Polen - Deutschland , Testspiel

Polen - , Datum: Freitag, 16. Juni 2023

Freitag, 16. Juni 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Narodowy, Warschau

Stadion Narodowy, Übertragung im Free-TV: ARD , Übertragung ab 20.15 Uhr

, Übertragung ab 20.15 Uhr Übertragung im Gratis-Stream : Mediathek der ARD

: Mediathek der Reporter : Tom Bartels

: Moderation : Esther Sedlaczek

: Experte: Bastian Schweinsteiger

Ab ungefähr 22.45 Uhr bringt die ARD Zusammenfassungen der EM-Qualifikationsspiele. Die Highlights dieser Partien werden gezeigt:

Spanien – Italien

Malta – England

Gibraltar – Frankreich

Andorra – Schweiz

Lettland – Türkei

Polen vs. Deutschland: Bilanz und Infos

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams am 16. Juni ist auf den Tag exakt sieben Jahre her, die Bilanz der deutschen Nationalmannschaften mit nur einer Niederlage bei über 20 Spielen ist mehr als vorzeigbar. Bei der letzten Weltmeisterschaft kam Polen allerdings - im Gegensatz zu Deutschland - immerhin bis ins Achtelfinale. Der Gegner, der in Polens Hauptstadt auf die deutschen Mannen wartet, ist also durchaus ernst zu nehmen.

Das Portal fussballdaten.de hat diese Infos für uns: 21 Spiele, 13 deutsche Siege, ein polnischer Sieg. Ein Unentschieden gab es demnach siebenmal. Das Torverhältnis beträgt 34:12 zugunsten Deutschlands.