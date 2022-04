Basketball: Paul Zipsers größter Gegner saß im eigenen Gehirn

Paul Zipser war für mehrere Monate von der Bildfläche verschwunden. Der Grund: Ärzte entdeckten in seinem Kopf einen Tumor. Nach hartem Kampf steht der Bayern-Profi jetzt wieder auf dem Parkett.

Diese 15 Sekunden am 2. März 2022 müssen sich für Paul Zipser wie ein Wunder angefühlt haben. Ein Wunder, das nicht nur Zipser selbst, seine Familie und Teamkollegen zu Tränen gerührt hat. Nein, sein Comeback bewegte auch viele andere Sportler und Fans. Es war das Heimspiel des FC Bayern München Basketball gegen die Hamburg Towers. Kurz vor Schluss des dritten Viertels wurde der 28-jährige Zipser eingewechselt und konnte sich nach neunmonatiger Leidenszeit einen Traum erfüllen.

Die Atmosphäre im Audidome, der Heimstätte der Münchner Basketballer, kennt Zipser gut. Von 2013 bis 2016 spielte er für die Bayern. Dass er diese Stimmung als aktiver Spieler noch mal erleben darf, stand keineswegs fest. Denn im Juni 2021 fanden Ärzte in seinem Kopf einen Tumor. Sein Leben war von heute auf morgen ein anderes.

Tumor im Kopf: Basketballer Paul Zipser wurde an sensibler Stelle operiert

In der vergangenen Saison verdichteten sich in der Halbfinalserie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg die Anzeichen, dass mit Zipser etwas nicht stimmte. Bei einer Trainingseinheit fühlte sich für den 28-Jährigen schon lockeres Joggen komisch an. „Da habe ich gemerkt, dass etwas nicht mit mir stimmt“, sagte Zipser. Letztlich verzichtete Trainer Andrea Trinchieri auf den Einsatz des 2,03 Meter Mannes. Das war, wie sich einen Tag später herausstellen sollte, die richtige Entscheidung.

Zipser klagte über Schwindel und ein pelziges Gefühl in der Zunge. Untersuchungen in Münchner Kliniken ergaben, dass der 28-Jährige einen eingebluteten Tumor am Hirnstamm hatte. Dieses Kavernom befand sich an einem sensiblen Bereich im Kopf, der unter anderem für die Koordination, Atmung und das Sehen verantwortlich ist. Zipser entschied sich für eine Operation.

Paul Zipser spielte Basketball für die Chicago Bulls in der NBA

Nach dem heiklen Eingriff musste er quasi wieder bei null anfangen und seinen Körper an alles neu gewöhnen. Wegen einer Lungenembolie musste er zeitweise sogar auf die Intensivstation verlegt werden. Aber auch das stand der Basketballer durch. Dabei immer an der Seite des Sportlers: seine Frau Mira. Weitere Sicherheit gab ihm der FC Bayern München. Der Verein verlängerte Zipsers Vertrag schon während der Reha um drei weitere Jahre.

Angefangen hat Zipser seine Profikarriere beim USC Heidelberg in der zweiten Liga, ehe er 2013 das erste Mal zum FC Bayern wechselte. Von 2016 bis 2018 stand er bei den Chicago Bulls in der NBA, der besten Liga der Welt, unter Vertrag. Danach spielte er für eine kurze Zeit in Spanien und kehrte dann nach München zurück.

BBL Saison: Zipser kommt wieder regelmäßig zum Einsatz

Knapp zwei Jahre später folgten die Krankheit und Zipsers Kampf zurück ins Leben. „Meine Reha war eine Achterbahnfahrt“, sagte der 28-Jährige. Es dauerte, bis er das Vertrauen in seinen Körper zurückgewann. An Basketballspielen auf Profiniveau war lange nicht zu denken. Aber Zipser trainierte hart, ließ sich von Rückschlägen nicht beirren und durfte schließlich am 2. März für 15 Sekunden gegen die Hamburg Towers aufs Feld.

„Ich glaube, dass diese 15 Sekunden eine ganze Welt sind“, sagte Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball. Nur einige Tage später erzielte Zipser in der Partie gegen Bamberg seine ersten Punkte. Seitdem spielt er wieder regelmäßig. Derzeit stehen die Münchner Basketballer auf Platz zwei in der Bundesligatabelle. Im Mai starten die Play-offs um die Meisterschaft und in der Euroleague steht am Donnerstag das zweite Viertelfinalspiel gegen Barcelona an. Einen Kämpfer wie Paul Zipser können die Bayern also gut gebrauchen.