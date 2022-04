Basketball-Superstar Luka Doncic wandelt auf Dirk Nowitzkis Spuren

Der 23-jährige Luka Doncic ist die tragende Säule der Dallas Mavericks. Nach einer Verletzung steht er wieder auf dem Parkett und kann nun eine große Hürde meistern.

Wenn über ihn gesprochen wird, darf getrost das Wort "Wunderkind" fallen. Vielleicht ist der Begriff für Fans des Slowenen sogar eine Untertreibung. Es geht um Luka Doncic, der als einer der besten Basketballspieler der Welt gilt. Bereits im Alter von 13 Jahren wechselte er zu Real Madrid, einer der Top-Adressen im europäischen Basketball. Mittlerweile spielt er in der NBA und kämpft mit den Dallas Mavericks, Dirk Nowitzkis Ex-Team, um den Einzug in die zweite Play-off-Runde.

Video: SID

Doncic wurde allerdings von einer Wadenverletzung ausgebremst. Erst seit zwei Partien steht er wieder auf dem Feld. In diesen zeigte der 23-jährige Slowene dann direkt, wieso er in seiner NBA-Premierensaison 2018 gleich fünfmal in Folge zum besten Nachwuchsspieler des Monats gekürt worden ist. Mit 30 Punkten und 10 Rebounds war er in Spiel vier der Serie direkt der Mittelpunkt der Texaner. Zwar ging die Partie mit 99:100 verloren, dennoch setzte der 2,01-Meter-Mann ein Ausrufezeichen. In der Nacht auf Dienstag steigerte sich der in Ljubljana geborene Doncic sogar. Beim Sieg in Spiel fünf steuerte der 23-Jährige 33 Punkte und 13 Rebounds zum Erfolg bei.

Basketballer Luka Doncic wechselte im Alter von 13 Jahren zu Real Madrid

Doncics Talent zeigte sich früh. Bereits im Alter von acht Jahren spielte er in der Jugend von KK Union Olimpija in Ljubljana. Nur fünf Jahre später, mit 13, wechselte er zu Real Madrid. Im Jahr 2015 kam er dann zu seinem ersten Einsatz im A-Kader der Erwachsenenmannschaft. Zu diesem Zeitpunkt war der Slowene erst 16 Jahre alt. Er gewann mit Real drei Meistertitel, zweimal den Ligapokal und einmal die Euro League. Seine Leistungen blieben auch in der besten Basketballliga der Welt nicht unbemerkt.

Seit 2018 steht Doncic nun schon bei den Dallas Mavericks unter Vertrag. Für eine Saison standen er und Dirk Nowitzki sogar gemeinsam auf dem Parkett, ehe der Würzburger seine Karriere beendete. Doncic, der 2017 mit dem slowenischen Nationalteam Europameister wurde, scheint sich, geht es nach der sportlichen Leistung, in Texas sehr wohlzufühlen.

Dallas Mavericks um Luka Doncic führen in der ersten NBA-Play-off-Runde

Mehr als 30 Punkte und Rebounds im zweistelligen Bereich pro Spiel sind keine Seltenheit. Und auch Dirk Nowitzkis teaminternen Rekord von 32 Spielen mit mindestens fünf verwandelten Dreipunktwürfen in der Karriere hat Doncic längst kassiert. Das sollte den Würzburger aber wenig stören. Vielmehr dürfte sich Nowitzki über die starken Leistungen des Slowenen und seines deutschen Landsmannes Maxi Kleber freuen, der im zweiten Spiel acht Dreier verwandelt und damit für einen eigenen Play-off-Rekord gesorgt hat.

Lesen Sie dazu auch

Erstmals seit vielen Jahren könnten die Mavericks wieder die erste Play-off-Runde überstehen. Das gelang ihnen zuletzt 2011. Damals sicherte sich Dallas am Ende den Titel. Nun fehlt den Texanern nur noch ein Sieg, um in Runde zwei einzuziehen. Dass es so weit gekommen ist, liegt auch und vor allem an "Wunderkind" Luka Doncic.