Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann und seine Reifeprüfung auf der Landebahn

Plus Georg Zimmermann wollte als Kind Pilot werden. Inzwischen zählt der 24-Jährige aus Neusäß bei Augsburg zu den besten deutschen Radprofis.

Eigentlich wollte Georg Zimmermann Pilot werden. Das war der Kindheitstraum des 24-Jährigen. Doch nach dem bestandenen Abitur 2016 am Justus-von-Liebig-Gymmasium in Neusäß bei Augsburg war die Leidenschaft für den Rennradsport größer. Zimmermann versuchte sein Hobby zum Beruf zu machen. Sechs Jahre später ist klar: Es ist gelungen.