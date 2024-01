Der Karriereplan von St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler geht auf

Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli gilt als Trainer-Wunderkind. Früher war er beim Dorfverein Pipinsried Spielertrainer. Am Dienstag geht es im DFB-Pokal gegen Düsseldorf.

Mit seinen 30 Jahren wäre Fabian Hürzeler eigentlich noch im besten Fußballeralter, zumal er ein durchaus talentierter Kicker war. 21 Länderspiele bestritt Hürzeler von der U15- bis zur U19-Auswahl für Deutschland, bei Bayern München und der TSG Hoffenheim schnupperte er am Profifußball. Doch mehr als ein paar Testspiele absolvierte der gelernte Mittelfeldspieler dort nicht. Und auch bei 1860 München konnte sich Hürzeler nicht bei den Profis festbeißen. Also setzte der in Houston (Texas) geborene Sohn eines Schweizer Vaters und einer deutschen Mutter auf ein anderes Pferd: die Trainerkarriere. Mit durchschlagendem Erfolg.

Spielertrainer Hürzeler führte den FC Pipinsried zweimal in die Regionalliga

Mit erst 24 Jahren durfte sich Fabian Hürzeler als Spielertrainer beim FC Pipinsried ausprobieren. Und siehe da, der Dorfverein aus dem Dachauer Hinterland setzte prompt zum Höhenflug an. Wobei sich der Jungtrainer dank seiner Kontakte und zusätzlicher finanzieller Unterstützung aus der eigenen Familie ein Team zusammenstellte, das erfolgversprechend war. Am Ende schaffte Hürzeler mit dem FCP den erstmaligen Sprung in die Regionalliga Bayern und ließ sich auch vom Abstieg zwei Jahre später nicht entmutigen. In der abgebrochenen Corona-Saison 2019/21 führte Hürzeler die Pipinsrieder erneut an die Bayernliga-Spitze.

Doch Hürzeler war dies längst nicht genug, ab dem Sommer 2018 arbeitete er zusätzlich als Honorartrainer für den DFB bei den Junioren-Nationalmannschaften, zwei Jahre später ging es dann zum FC St. Pauli. Zunächst als Co-Trainer, wo er nebenher den Trainerlehrgang für die notwendige Pro Lizenz absolvierte, und nach der Entlassung von Timo Schultz als Chefcoach beim Kiezklub.

Mit St. Pauli legte Hürzeler gleich eine imposante Siegesserie hin

War Fabian Hürzeler bis zum 6. Dezember 2022 der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt, wurde aus ihm schlagartig das neue Wunderkind der Trainerszene. Mit zehn Siegen in Serie katapultierte er den FC St. Pauli aus dem Tabellenkeller der 2. Bundesliga in die Spitzengruppe, wurde am Ende Fünfter und klopft mit den Hamburgern nun ans Tor zur Bundesliga. Ob Hürzeler den Weg ins Oberhaus mitgehen würde, ist noch offen. Der 30-Jährige zögert noch, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag zu verlängern – und richtet den Fokus erst einmal ganz auf den DFB-Pokal. Da winkt St. Pauli am Dienstagabend gegen Fortuna Düsseldorf der Einzug ins Halbfinale.

