Extremschwimmerin Nathalie Pohl: Nudeln mit Butter und ein großes Abenteuer

Während sich die meisten Spitzensportlerinnen und -sportler in der Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf einem strikten Ernährungsplan unterwerfen, kommen bei Nathalie Pohl Nudeln mit Butter auf den Tisch. Nicht nur Kinder wissen, wie gut das schmeckt. Doch der Extremschwimmerin geht es vor allem darum, möglichst viel Körperfett aufzubauen. Dieses dient ihr als Energiereserve, vor allem aber als Schutzschicht gegen die Kälte. Denn die 30-jährige Pohl ist in den Ozeanen und Meeren unterwegs und die sind mitunter nicht besonders angenehm temperiert.

Als sie beispielsweise vor einem Jahr in etwas mehr als elf Stunden vom nordirischen Gobbins ins schottische Portpatrick schwamm, hatte das Wasser eine Temperatur von 15 Grad. Unaufhaltsam arbeitete sich die Kälte in den Körper vor. Am Ende der 40 Kilometer langen Strecke war es dann nur noch Pohls unbeugsamer Wille, der sie ins Ziel trieb. Sie ist die erste deutsche Frau, die die sieben schwierigsten Meerengen der Welt, Ocean‘s Seven genannt, durchschwommen hat.

Mit fünf Jahren hatte sie in Marburg das Schwimmen gelernt. Das legendäre Buch „Die Eismeerschwimmerin“ der US-amerikanischen Freiwasser-Ikone Lynne Cox lockte sie aus dem Pool hinaus ins offene Meer. „Als schwämme ich im Weltall“, schwärmt sie einmal darüber, wie es ist, nachts dort draußen zu schwimmen. Oft ist es aber einfach nur ein Kampf gegen die Kälte, gegen Wellen, Strömungen, Quallen und jede Menge Müll, der in den Weltmeeren treibt.

Gerade erst hat Pohl ein Kinderbuch mit dem Titel „Nanami – Schwimm dich mutig“ veröffentlicht. Es soll Lust aufs Wasser machen und die Botschaft vermitteln: Trau dich und sei mutig. Das gilt auch für das nächste Unterfangen der Extremsportlerin. Zusammen mit dem schottisch-australischen Marathonschwimmer Andy Donaldson will sie die Baleareninsel Ibiza umschwimmen. Rund 110 Kilometer gilt es dabei zurückzulegen. Alle zwei Stunden müssen sich die beiden abwechseln, damit der Weltrekord anerkannt wird. „Wir haben keinen Plan B. Wenn es einer von uns beiden nicht schafft oder nicht mehr kann, dann ist es vorbei“, sagte sie der Bild. Je nach Wetterlage soll das Projekt in den kommenden Tagen starten. Deshalb gibt es derzeit vermutlich reichlich: Nudeln mit Butter.