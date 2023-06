Porträt

Favorit auf den Toursieg: Tadej Pogacar, das Supertalent des Radsports

Plus Der Slowene wurde seit seiner Kindheit darauf vorbereitet, Radrennen zu gewinnen. Talent und Eifer haben ihm schon zwei Siege bei der Tour de France beschert, der dritte soll jetzt folgen. Wäre da nicht dieser Sturz.

Tadej Pogacar ist einer dieser Sportler, deren Talent früh entdeckt und gefördert wurde. Schon als Jugendlicher, fast noch ein Kind, fuhr er seinen Konkurrenten davon. Als er 2019 erstmals als Profi an der Kalifornien-Rundfahrt teilnahm, durfte er mit damals 20 Jahren noch nicht einmal am Champagner nippen, der auf dem Podium gereicht wurde. Da hatte Pogacar aber schon zehn Jahre hartes Training in den Beinen. Zehn Jahre, in denen der Slowene nach allen Regeln der Trainingslehre darauf vorbereitet wurde, was ihm 2020 erstmals gelang: die Tour de France gewinnen. Jünger hatte das vorher nur Henri Cornet geschafft. Der war 19, als er die Tour des Jahres 1904 für sich entschied.

Doping-Jäger: Pogacar erinnere ihn an Lance Armstrong

Im Radsport nicht unüblich, dass derart außergewöhnliche Leistungen besonders kritisch beäugt werden. Doping-Jäger wie der Franzose Antoine Vayer haben auch bei Pogacar viele Zweifel, aber keine Beweise. Vayer sagte schon 2021 der Süddeutschen Zeitung, dass ihn dessen damaliger Tour-Sieg an 1999 erinnere, als Lance Armstrong erstmals das härteste Radrennen der Welt gewann. Jener Armstrong, der später als einer der dreistesten Doper der Sportgeschichte entlarvt wurde. Pogacar selbst sagt zu diesem Thema stets, dass er einer der am meisten getesteten Menschen der Welt sei.

