Kevin Behrens: Der Normalo unter den Nationalspielern

Mit 32 Jahren steht Kevin Behrens erstmals im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – weil er ein torgefährlicher Mittelstürmer ist. Aber auch neben dem Platz fällt er auf.

Er ist die Erinnerung an vergangene Zeiten. Als es noch kein NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, gab. Als auch der Sprung aus einem Dorfverein ins damals noch nicht so abgehobene Profifußballgeschäft auf direktem Weg möglich war. Und als die Spieler mit dem Golf zum Training kamen und nicht im schicksten Sportwagen sitzen mussten. Kevin Behrens hätte perfekt in die Achtziger und Neunziger gepasst. Der Normalo von nebenan.

Bis vor fünf Jahren hat Behrens noch in der Regionalliga gekickt. Bei Werder Bremen hatte er früher in der Jugend gespielt, als er den Nachwuchsmannschaften entwuchs, führte sein Weg nicht einmal in die Bremer Reserve, er wurde ins dritte Team abgeschoben. Viel deutlicher kann ein Hinweis kaum sein, dass womöglich die Berufswahl Profifußballer nicht ideal ist. Behrens aber hat sich nicht unterkriegen lassen, mit gut 30 Jahren feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Gerade ist er mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA unterwegs.

Kevin Behrens Flaute ist sinnbildlich für Union Berlin

32 Jahre ist Behrens alt, damit gehört er zu den ältesten Debütanten eines deutschen Nationalkaders. Das Momentum sei bei Nominierungen wichtig, hat der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt. Dass die Spieler gerade einen Höhenflug erleben. Umso bemerkenswerter ist die Wahl von Behrens. Der hatte seine beste Zeit vor einigen Wochen, als nach zwei Spieltagen vier Tore auf seinem Konto standen. Seitdem kam keines mehr hinzu, irgendwie ist Behrens' Flaute sinnbildlich für die Berliner Krise. Sieben Pflichtspiele hat Union zuletzt verloren.

Nagelsmann nahm Behrens dennoch mit in die USA. Weil es im deutschen Fußball an torgefährlichen Mittelstürmern mangelt. Aber auch, weil der 32-Jährige ein besonderer Typ ist. Nach seinem Dreierpack am ersten Spieltag gegen Mainz hob er nicht ab, sondern beendete diesen Sommertag wie viele andere Arbeitstage. Er fuhr entspannt mit dem Fahrrad die fünf Kilometer nach Hause. Ganz bodenständig, nichts Besonderes. Und doch so anders als viele in dem überdrehten Fußballgeschäft.

Behrens freut sich über seine Teilnahme im Kreis der besten deutschen Fußballer. Vor dem Abflug in die USA kümmerte er sich noch um seine Frisur, das Haupthaar ist nun ganz kurz rasiert. Wahrscheinlich hat er das selbst erledigt. Anders als viele Kollegen, die gerne mal vor Spielen den Friseur ihres Vertrauens einfliegen lassen.

