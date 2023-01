Mikaela Shiffrin, die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten

Nur noch ein Weltcupsieg fehlt der Skifahrerin Mikaela Shiffrin, um mit dem legendären Ingemar Stenmark gleichzuziehen.

Klar, da sind die unfassbaren sportlichen Erfolge der Mikaela Shiffrin. Sie ist die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten, wahrscheinlich auch die beste. Bald schon wird zumindest das erste Prädikat geschlechterübergreifend gelten, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Schweden Ingemar Stenmark als Weltcup-Rekordsieger ein- und überholt. Momentan steht die US-Amerikanerin bei 85 Erfolgen im Weltcup, Stenmark hatte es zwischen 1975 und 1989 auf derer 86 gebracht. Es schien ein Rekord für die Ewigkeit.

Mikaela Shiffrin ist nahe am Ideal einer perfekten Skifahrerin

Dann kam Shiffrin. Mit ihrem unvergleichlichen Gespür für den Schnee und für die Situation, mit ihrer Athletik und Schnelligkeit, mit ihrer Akribie im Training und bei der Materialwahl, mit ihrer mentalen Stärke und Unverkrampftheit ist sie nahe dran am Ideal einer perfekten Skifahrerin. Lindsey Vonn, die gerade den Titel der Rekordsiegerin bei den Frauen an ihre Landsfrau losgeworden war, adelte die 27-jährige Shiffrin als „beste Skiläuferin der Geschichte“.

Da ist aber auch die ganz normale junge Frau, die mit einem gewinnenden Lachen durch die Mixed-Zone läuft und sich nicht anmerken lässt, wie anstrengend das Gezerre um ihre Person ist. Jeder will etwas. Seien es ein paar Sätze in die Mikrofone der Journalisten, sei es ein Selfie mit ein paar angetrunkenen Fans. Oder aber die Szene, die vor kurzem viral ging. Während eines Live-Interviews im ORF hatte sie offen darüber gesprochen, dass sie gerade in einem ungünstigen Zeitpunkt ihres monatlichen Zyklus’ sei. „Deshalb bin ich noch müder als sonst.“ Der Simultanübersetzer allerdings verwechselte „monthly cycle“ mit „to cycle“, und so bekam das österreichische Publikum Folgendes zu hören: „Ich komme nicht einmal zum Radfahren, weil ich zu müde bin.“ Das Gelächter war groß. Und Shiffrin? Veröffentlichte ein Video, das sie auf einem Fahrrad zeigt, unterlegt vom Queen-Klassiker „Bicycle Race“.

Ganz anders als Vonn, die es ins Rampenlicht zieht, ist Shiffrin eher zurückhaltend. Der Unfalltod ihres Vaters 2020 traf sie schwer und wirkt bis heute nach. Auch deshalb zieht sie sich gerne zurück und pflegt, anders als Vonn, ein geräuschloses Privatleben – in dem sie mit dem norwegischen Skifahrer Aleksander Aamodt Kilde liiert ist.

