Niklas Süle: Vom Supertalent zum Reservisten

Niklas Süle wechselte 2022 vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Zu einem Wiedersehen auf dem Platz wird es beim Bundesliga-Duell am Samstag aber wohl nicht kommen.

Eigentlich könnte es die perfekte Woche für Niklas Süle werden. Erst seinen Ex-Klub Hoffenheim aus dem DFB-Pokal werfen und am Wochenende ein wenig Wiedergutmachung für alle BVB-Fans leisten, die immer noch der verpassten Meisterschaft hinterhertrauern. Am Samstag um 18.30 Uhr spielen seine Dortmunder gegen den FC Bayern München. Im viel beschworenen "Klassiker" trifft Süle auf seinen vorherigen Arbeitgeber. Doch während der Zeitpunkt für die Schwarz-Gelben ideal scheint – der FC Bayern blamierte sich im Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken und man selbst ist seit acht Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen –, muss sich Süle wohl mit einem Platz auf der Bank begnügen. Die Karriere des einstigen Innenverteidiger-Supertalents hat einen Knick bekommen. Denn Süle hat ein gewichtiges Problem.

Eines, mit dem sich der 1,95 Meter große Abwehrspieler zuletzt häufiger herumschlagen muss. Immer wieder sieht sich der gebürtige Frankfurter dem Vorwurf ausgesetzt, er habe für einen Profisportler zu viele Pfunde auf den Rippen. Süle gab selbst schon zu, "in Sachen Ernährung nicht immer der allerbeste Vorzeigeprofi" zu sein, und wurde zuletzt harsch dafür kritisiert: "Ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht rumläuft", sagte Fitness-Fanatiker Felix Magath. Als wäre das nicht genug, fand jüngst auch noch Ex-Hoffenheim-Trainer Markus Babbel deutliche Worte: "Du frisst in der Woche sechsmal Pizza und achtmal Döner. Das geht so nicht."

Mit 26 Jahren wechselte Niklas Süle zum Rivalen aus Dortmund

Dabei begann Süles Karriere so vielversprechend. Mit 17 Jahren gab er sein Bundesliga-Debüt für die TSG Hoffenheim, erkämpfte sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung und spielte nur drei Jahre später erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft. Im Sommer 2017 verpflichtete ihn der FC Bayern für 20 Millionen Euro, wo er unter anderem 2020 das Triple gewann.

Mit 26 Jahren folgte dann der ablösefreie Wechsel zum Rivalen aus Dortmund, wegen der sportlichen Perspektive und fehlender Wertschätzung der Bayern-Verantwortlichen. Doch während Süle vergangene Saison noch zu den Stammkräften zählte, spielt er in dieser Spielzeit kaum eine Rolle. Der 28-Jährige stand erst in fünf von 14 Pflichtspielen in der Startelf. Hoffnung auf einen Aufschwung gibt es in der Nationalmannschaft: Dort trifft er auf seinen Förderer aus Hoffenheim- und Bayern-Zeiten, Julian Nagelsmann.

